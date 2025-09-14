紫外線ダメージによる“肌のしぼみ”に！ 肌を立て直す新作コスメ

紫外線ダメージによる肌のしぼみが気になる時期。肌のボリュームを再生させるようなスキンケア＆ベース選びを。モデル、俳優の中島侑香さんが新商品をお試ししました。

1、SUQQU スキンケア クリーム ティント

スキンケア クリーム ティント SPF38・PA＋＋ 40g 全3色 各\8,250（SUQQU TEL. 0120-988-761）

スキンケアを極めた保湿力で素肌から整える新発想ファンデ。メイクをしている間ずっと、肌の水分量が上昇。「肌にのせた瞬間、ふわっと溶けるようになじんでつけ心地抜群。一日中ヨレも気にならず、心地いいフィット感が続きます。厚塗り感なく紫外線からも守れる。忙しい日にもこれ一本で仕上がるのが最高！」

2、IGNIS モイスチュアライジング エフフォーリア エッセンス

モイスチュアライジング エフフォーリア エッセンス 40ml \13,200 9/18発売（イグニス TEL. 0120-664-227）

年齢とともに免疫が低下した肌をコクのある植物美容液で立て直す。12種の伝統植物エキスを配合し、ハリと潤いに満ちた肌へ。「葛根エキスや高麗人参エキスなど、漢方でなじみのある成分が入っていると、肌を思いやれているなと感じられてメンタルまで整います。とろんとしたテクスチャーも気持ちいい〜」

3、shu uemura アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ アオタケブルー

アンリミテッド ケア ツヤ ドロップ アオタケブルー \7,260（シュウ ウエムラ TEL. 0120-694-666）

オーロラパールが魅惑的に輝いて立体感が際立つ濡れツヤ発光肌に。ナイアシンアミドを高配合したスキンケア発想のハイライト。狙った部分に的確に光を集める。「全色コンプしたいくらいビジュアルがイケすぎてる！ 繊細なラメでAI級の立体感が叶うから、自然光でも照明の下でもワンランク上の女性になった気分に」

4、ESTEE LAUDER アドバンス ナイト リペア LS アイ セラム

アドバンス ナイト リペア LS アイ セラム 15ml \13,200 9/12発売（エスティ ローダー TEL. 0570-003-770）

今あるシワも、未来のシワもふっくら肌ではね返す。繊細な目元を多方面から立体的にケアし、リフトアップとふっくらしたボリューム感を実現。「ベタつかないから寝る直前でもストレスなく使えるのが嬉しい。気になり始めていた目元の小ジワが軽減して、メイクのりもよくなった気がします」

中島侑香

なかしま・ゆうか YouTube「なかしー」を始めて、仕事とプライベートが充実。撮影現場やコメント欄で肌が綺麗と褒めてもらえることが増え、スキンケアのモチベーションがぐんぐん上昇中。