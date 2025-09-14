ナ・リーグ西地区のブルワーズが１３日（日本時間１４日）、ポストシーズン進出一番乗りを決めた。この日の本拠地・カージナルス戦を迎える前に、他球場の結果で進出が決まった。

今季のブルワーズは開幕からヤンキースに３タテを食らうなどまさかの４連敗発進。開幕４試合では１５得点ながら失点は４７と投手陣が崩壊して、開幕２戦目から３戦連続で２ケタ失点だった。

だが一気に崩れることなく立て直すと、４月中に借金を返済。６月からはさらに勢いを加速させ、６月以降の月間成績は６月１６勝９敗、７月１７勝７敗、８月２１勝９敗と圧倒的な強さを見せて、６月以降は１２日（同１３日）までで５９勝３０敗と貯金を増やし続けた。

投手陣では先発のペラルタがリーグ最多１６勝を挙げるなど先発の柱となり、プリースターの１３勝、キンタナの１１勝と２ケタ勝利が３人。２３歳怪物新人のミジオロウスキーも６月からはローテに加わって存在感を示した。

救援でも守護神のメギルが３０セーブ。ウリベが６８登板で防御率１・８４、アンダーソンが５９登板で防御率２・７８と安定感を見せた。打者でもコントレラス、イエリチと実績のある２人が核となりながら、チュラング、チョウリオら若手も成長を続けながら仕事を果たした。２ケタ盗塁が７人。チーム１５３盗塁はリーグ最多と足や小技も絡めた野球で快進撃を続けた。

今季はドジャースにも６戦全勝。ポストシーズンは２３年から３年連続の出場で、１８年からの８年で７度目の出場となる。１９６９年にシアトル・パイロッツとしてチームが創設されて以降、いまだワールドシリーズ制覇はなし。１９９８年にナ・リーグに移ってからはリーグ優勝もなく、球団史上初の世界一へ勢いに乗っている。