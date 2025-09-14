骨格診断で選ぶ♡あなたに似合う理想のブラ「骨格診断士監修ブラ」登場

自分の骨格タイプに合ったブラを選ぶと、驚くほど自然にスタイルが整うって知っていましたか？ニーズとサンファミリーから発売された「骨格診断士が作ったスタイルアップブラ」は、ストレート・ウェーブ・ナチュラルの3タイプ別に設計された注目の新商品。ノンフック＆ノンワイヤーで快適さも叶えつつ、美しいシルエットを実現してくれる頼れる一着です。

骨格タイプ別に叶える美バストメイク

「骨格診断士が作ったスタイルアップブラ」は、3つの骨格タイプに合わせて着圧ラインを設計。

ストレートタイプ

胸上部とサイドを抑え、立体的でスッキリ見えるシルエットに。

ウェーブタイプ

中心から脇にかけて引き上げ、ふんわりボリュームのある丸みバストに。

ナチュラルタイプ

広がりがちな胸を立体的に整え、自然な丸みを演出。

それぞれの悩みにアプローチし、着るだけで理想のバストラインへと導きます♡

快適さとデイリー使いを両立

しっかり補整しながらもノンフック＆ノンワイヤーだから、長時間の着用でも締め付け感が少なく快適。左右一体型パッドで流れがちなバストを寄せて美しいラインをキープし、アウターにも響きにくい設計です。

デイリーに使いやすく、毎日のスタイルアップを自然にサポートしてくれます♪

商品情報とサイズ展開

「骨格診断士が作ったスタイルアップブラ ナチュラル・ウェーブ・ストレート」



価格：各2,178円（税込）

骨格タイプ別に選べる設計に加え、2サイズ展開でフィット感も抜群。自分にぴったりの一着を選べるのが嬉しいポイントです。

サイズ展開：M-L（バスト79～94cm）／L-LL（バスト86～101cm）

発売日：2025年8月20日(水)

販売先：全国の量販店／専門店／通信販売など

骨格診断で“似合う”を味方に♡

骨格に合わせたブラを選ぶことで、無理なく自然に美しいスタイルアップが叶います。

「骨格診断士が作ったスタイルアップブラ」は、日常の中で快適さと美しさを同時に叶える心強いパートナー。

自分の骨格タイプを知り、ぴったりの一枚を手に入れて、もっと自信を持ってファッションを楽しんでみませんか？