阪神がリーグ優勝を決めた７日の広島戦で、九回に抑えの岩崎優がマウンドに上がる際に流れ話題となった、藤川球児監督の現役時代の登場曲でロックバンド「ＬＩＮＤＢＥＲＧ」の「ｅｖｅｒｙ ｌｉｔｔｌｅ ｔｈｉｎｇ ｅｖｅｒｙ ｐｒｅｃｉｏｕｓ ｔｈｉｎｇ」が、優勝直後から大バズりしていることが１３日、分かった。

所属レコード会社によると、優勝直後からストリーミングＳＮＳ総再生数が急激に伸び、優勝決定から２日間で３００万回を超えたという。また「ＹｏｕＴｕｂｅ」で公開している、４月８日の甲子園開幕戦前のイベントでボーカルの渡瀬マキがこの曲を歌唱し藤川監督が登場している動画も、再生回数が優勝前から１０倍となり、地域別では特に甲子園に近い神戸地区での伸びが顕著という。

ほかにも１１日付の音楽配信サービスＳｐｏｔｉｆｙによる「Ｓｐｏｔｉｆｙ Ｊａｐａｎ急上昇チャート」でも１０位にランクイン。ライブＤＶＤの注文も多く寄せられ、１９９６年の発売から２９年目にして再びヒットの兆しをみせている。

渡瀬は、当日の試合をテレビ観戦。岩崎の登場時に自身の曲が流れた際には「粋な演出、うれしいね！」と喜んだそうで、関係者を通じ「球場が大合唱になってるのをきいて、鳥肌がたちました！」とコメントを寄せた。今回の反響の大きさには、とても驚いているという。