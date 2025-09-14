ËÜ¶¿ÏÂ¿Í¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡Ù»Ë¼Â¤Ë¤Ê¤¤¡ã¾·³²È¤Î¿ÈÆâ¤ÏÏ·Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡ä9Âå¾·³¡¦²È½Å¤Î°ä¸À¡£¤·¤«¤·¡Ö·ì¡×¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¼Ñ¤¨Åò¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤¿²È½Å¤Î·ÐÎò¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¡Ä
ÆüËÜ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢»º¶È¡¢¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÎÁÃ¤òÃÛ¤¡¢»þ¤Ë¤ª¾å¤ËÌÜ¤òÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤âÌÌÇò¤µ¤òÄÉµá¤·Â³¤±¤¿¿ÍÊª¡ÈÄÕ½Å¡É¤³¤ÈÄÕ²°½Å»°Ïº¤ÎÀ¸³¶¤òÉÁ¤¯Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¤Ù¤é¤Ü¤¦¡ÁÄÕ½Å±É²ÚÇµÌ´È¸¡Á¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¢ÆüÍË¸á¸å8»þ¤Û¤«¡Ë¡£¥É¥é¥Þ¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯Ãæ¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ÎÊë¤é¤·¤ä¼Ò²ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ´Ø¿´¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢Îò»Ë¸¦µæ¼Ô¤ÇÅìÂç»ËÎÁÊÔ»¼½ê¶µ¼ø¡¦ËÜ¶¿ÏÂ¿ÍÀèÀ¸¤¬¥É¥é¥Þ¤ò¤â¤È¤Ë¿¼¤¯²òÀâ¤¹¤ë¤Î¤¬ËÜÏ¢ºÜ¡£º£²ó¤Ï¡Ö²È½Å¤Î°ä¸À¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¤³¤ÎÏ¢ºÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¥É¥é¥Þ¤¬¤µ¤é¤Ë³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª

»Ë¼Â¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡ã²È½Å¤Î°ä¸À¡ä
£³£²²ó¤Ç¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤ÎÏ·Ãæ½¢Ç¤¤ò°ì¶¶¼£ºÑ¤¬¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤È¤·¤¿¤Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢¡Ö¾·³²È¤Î¿ÈÆâ¤ÏÏ·Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡£9Âå¾·³¤ÎÆÁÀî²È½Å¤Ï¤½¤¦°ä¸À¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ï¤Æ¡©¡¡º£²ó¤Ï¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î¤³¤È¤òÏÀ¤¸¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤º¡¢»Ë¼Â¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤«¡©¡¡²È½Å¾·³¤¬¤½¤¦¤·¤¿°ä¸À¤ò¤·¤¿¡¢¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï»Ë¼Â¤Ë¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤¦¤Î¤³¤¦¤Î¤È¸À¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢ÌäÂê¤Ï¡Ö²È¤«·ì¤«¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤è¤ê¤â²È
¤½¤ì¤ÇÀè¤Ë·ëÏÀ¤ò¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢¹¾¸Í»þÂå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï²È¤ÎÈË±É¡¢¤â¤·¤¯¤Ï·ÑÂ³¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ì¤ÎÊÝÁ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·ì¤Î·Ò¤¬¤ê¤è¤ê¤â²È¤¬ÂçÀÚ¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÊÁ°¤Ë¤â¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾¾Ê¿À¶Éð¡Ê1663¡Á1724¡Ë¤È¤¤¤¦ÂçÌ¾¤¬¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÛÎÓÈÍ¼ç¤È¤Ê¤ê¡¢ÀÐ¹â¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï5Ëü4000ÀÐ¡£
¤µ¤Û¤ÉÂç¤¤ÊÎÎÃÏ¤òÎÎÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢ËëÀ¯¤Ë½Å¤¤ò¤Ê¤·¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¿Í¤ÎÆÃ°ÛÀ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·ì¡×¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Èà¤ÎÉã¤Ï3Âå¾·³²È¸÷¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¹ÃÉÜÈÍ¼ç¤Î¹Ë½Å¡£Æ±Êì¤Î·»¤Ï6Âå¾·³²ÈÀë¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢7Âå¾·³²È·Ñ¤¬»Ì»Ò¤Ê¤¯¤·¤ÆÔðÀÞ¤·¤¿¸å¡¢¤â¤Ã¤È¤âÅö»þ¤Î¾·³²È¤Ë¶á¤¤·ì±ï¼Ô¤¬À¶Éð¤À¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢8Âå¾·³¤Ë¤Ïµª½£ÈÍ¼ç¤ÎµÈ½¡¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£
¤Ê¤¼À¶Éð¤Ï¾·³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«
À¶Éð¤Ï¾·³¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÍýÍ³¤Ï¤¤¤¯¤Ä¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¼Â¤ÏµÈ½¡¤Î¾·³½¢Ç¤¤Ë¸þ¤±¤¿±¿Æ°¤¬ßõÎõ¤ò¶Ë¤á¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤«¡¢µÈ½¡¤ÏÂç±ü¤Î¼õ¤±¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤Ê¤É¤Ç¤¹¡£
À¶Éð¤Ë´Ø¤·¤Æ¤¤¤¨¤Ð¡¢²È·Ñ¤¬Ë×¤·¤¿¤È¤¤Ë54ºÐ¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤Ë¹âÎð¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤À¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¾·³½¢Ç¤¤Ø¤ÎÇ®°Õ¤â¤µ¤Û¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤é°Ê¾å¤ËÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢Èà¤¬44ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¡¢²È¿Ã¤Î·ì¶Ú¤Ç¤¢¤ë±ÛÃÒ²È¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£
±ÛÃÒ´îÀ¶¤ÏÉã¤Î¹Ë½Å¤Ë»Å¤¨¤Æ¤¤¤¿Éð»Î¤Ç¤¹¤¬¡¢À¶Éð¤Ï´îÀ¶¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¡¢¤ä¤¬¤Æ±ÛÃÒ²È¤Î²ÈÆÄ¤ò»Ì¤¤¤À¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢Èà¤ÏÆÁÀî²È¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢±ÛÃÒ²È¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¯Â¾²È¤Î¿Í´Ö¤À¤Ã¤¿·ÐÎò¤¬¡¢¾·³½¢Ç¤¤òË¸¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
²È½Å¤Ï¡Ö·ì¡×¤Ç¼Ñ¤¨Åò¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿
¤³¤Î»öÎã¤Ê¤É¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö·ì¤è¤ê²È¡×¤ò¶¯¤¯Êª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¾Ê¿Äê¿®¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÆÁÀîµÈ½¡¤ÎÂ¹¤ËÅö¤¿¤ëµ®¸ø»Ò¤Ç¤¹¤¬¡¢Èà¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¡Öµ×¾¾¾¾Ê¿²È¤Î¿Í¡×¤Ç¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¡¢ËëÀ¯¤Ø¤Î»²²Ã¤Ë¤Ê¤Ë¤âÌäÂê¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥É¥é¥Þ¤Î¶Ú¤Ë±è¤¦¤Ê¤é¤Ð¡¢Ï·Ãæ½¢Ç¤¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ëÅÄ¾ÂÇÉ¤Î¿Í¤¬¶ì¤·Ê¶¤ì¤Ë¡Ö²È½Å¤Î°ä¸À¡×¤ò¤Ç¤Ã¤Á¾å¤²¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢¤è¤êÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ä¤¤¤Ç¤Ë¤¤¤¦¤È¡¢²È½Å¾·³¤Ï¡Ö·ì¡×¤Ç¼Ñ¤¨Åò¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Èà¤ÏµÈ½¡¾·³¤ÎÄ¹»Ò¤Ç¡¢ËëÉÜ¤Î¥ë¡¼¥ë¤«¤é¤¹¤ë¤È´Ö°ã¤¤¤Î¤Ê¤¤¸å·Ñ¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÄï¤ÎÅÄ°Â½¡Éð¤¬Í¥½¨¤¹¤®¤¿¡£
²È½Å¤Ï°Å¶ò¤È¤Ï¤¤¤ï¤Ê¤¤¤Þ¤Ç¤â¡¢ÉáÄÌ¤Î¿Í¡£¤È¤³¤í¤¬½¡Éð¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤«¤é¸«¤Æ¤âÍÇ½¡£Ï·Ãæ¤Î¾¾Ê¿¾èÍ¸¤Ï¡¢¡ÖÄï·¯¤ò¾·³¤Ë¡×¤È¿ä¤¹¡£¤ªÉã¤µ¤ó¤ÎµÈ½¡¤ÏÁêÅö¡¢ÍÉ¤ì¤¿¤é¤·¤¤¡£
¤±¤ì¤É¤âÄ¹»ÒÁêÂ³¤Ï¸¢¸½¤µ¤Þ°ÊÍè¤ÎËëÉÜ¤ÎÉÔÊ¸Î§¤À¤«¤é¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢²È½Å¤ò¾·³¿¦¤Ë½¢¤±¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¾¾Ê¿¾èÍ¸¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À²È½Å
¤³¤ó¤Ê»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢ÅöÁ³¡¢²È½Å¤ÏÌÌÇò¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
Èà¤Ï¾·³¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¾Ê¿¾èÍ¸¤òÏ·Ãæ¼óºÂ¤«¤é¼¡ÀÊ¤Ë²¼¤²¡¢¤µ¤é¤ËÏ·Ãæ¤òÈíÌÈ¤·¡¢ÎÎÃÏ¤ò¸ºÉõ¡¢¶¯À©Åª¤Ê±£µï¡¢¤ÈÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
À×¤ò·Ñ¤¤¤À¾èÍ´¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¡¢¹¾¸Í¤Ë¶á¤¤²¼Áíº´ÁÒ¤«¤é½Ð±©»³·Á¤Ëº¸Á«¤Î¹ñÂØ¤¨¤òÌ¿¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿Äï¤Î½¡Éð¤Ë¤Ï¶à¿µ¤òÌ¿¤¸¡¢3Ç¯¸å¤Ë¶à¿µ¤ò²ò¤¤¤¿¸å¤âÀ¸³¶±Ú¸«¤òµö¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤¦¤¤¤¦»ö¾ð¤ò²¼Éß¤¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¾·³¤Î¶á¿Æ¼Ô¤¬Ï·Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¾·³¤ò¤Ê¤¤¤¬¤·¤í¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ó¡ª¡¡¤È¤¤¤¦°ä¸À¤ò²È½Å¤¬¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â½½Ê¬¤ËÍý²ò¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥É¥é¥Þ¤Ï¹¾¸Í¤Î½îÌ±¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÉÁ¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢À¯¼£¤Î¾õ¶·¤ò¤â¤Ã¤È¡ª¤ÈÍ×µá¤¹¤ë¤Î¤Ï¶Ú¤¬°ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤·ÎãÇ¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Î¤è¤¦¤ËÀ¯¼£Åª¤ÊÃú¡¹È¯»ß¤ò¥Õ¥£¡¼¥Á¥ã¡¼¤¹¤ë¤Ê¤é¤Ð¡¢²È½Å¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¡¢¥É¥é¥Þ¤ò¤è¤êË¤«¤Ë¤¹¤ë¼ê¤Ï¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£