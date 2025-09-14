福岡管区気象台は14日午前5時23分、防災コメントを発表した。

＜防災事項＞「大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報」（下記）を発表しています。14日夜遅くにかけて前線が対馬海峡へ停滞するため、大気の状態が非常に不安定となる見込み。このため、14日夕方にかけて、雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降る所があり、大雨警報（浸水、土砂災害）と洪水警報を発表する可能性があります。また、14日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。福岡地方の糸島市では洪水注意報と、大雨警報（土砂災害）を発表しています。





＜早期注意情報（警報級の可能性）＞14日明け方にかけて 大雨「中」（全域）14日朝から昼前 大雨「高」（福岡地方）大雨「中」（北九州地方、筑豊地方、筑後地方）14日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて 大雨「中」（全域）＜降水量の予想（多い所）＞（14日午前6時から15日同6時まで）1時間降水量50ミリ（全域）24時間降水量100ミリ（全域）

◇ ◇

大雨と落雷及び突風に関する福岡県気象情報第18号（9月14日午前5時23分福岡管区気象台発表）

福岡県では、14日昼前にかけて土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。引き続き14日朝にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］九州北部地方では、対馬海峡にある前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込み、大気の状態が非常に不安定となっています。この前線は、14日夜にかけて対馬海峡に停滞する見込みです。このため、福岡県では、14日夕方にかけて、局地的に雷を伴った非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となるおそれがあります。また、14日夜遅くにかけて、落雷や竜巻などの激しい突風のおそれがあります。



［雨の予想］14日に予想される1時間降水量は多い所で、福岡、北九州地方60ミリ▽筑豊、筑後地方50ミリ▽

14日6時から15日6時までに予想される24時間降水量は多い所で、県内全域100ミリ。線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。



［防災事項］土砂災害に厳重に警戒し、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。落雷や竜巻などの激しい突風に注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。