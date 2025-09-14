イベントで講演する右派の政治活動家チャーリー・カーク氏＝２０２４年９月、米アリゾナ州/Ross D. Franklin/AP

（ＣＮＮ）保守派の米活動家チャーリー・カーク氏の妻や支持者は、１０日に起きた射殺事件によって、死後もカーク氏の声がさらに力強くなるだろうと予測していた。ＳＮＳでの統計が、そうした予想を裏付けている。

カーク氏の各種アカウントは事件から３日間で数百万人規模の新規フォロワーを獲得した。ＣＮＮがまとめたデータから明らかになった。

トランプ大統領や保守的な優先課題を推進するカーク氏の政治的な主張の動画も再生数が急増し、支持者の間で盛んに共有されている。

カーク氏の妻のエリカ氏は１２日、「夫の声は残り、これまで以上に大きく、より鮮明に響き渡り、彼の知恵は永遠に生き続けるだろう」と語った。支持者の関心の高まりによって、カーク氏が創設した保守団体「ターニング・ポイントＵＳＡ」のデジタル上での存在感も強まっている。

カーク氏の「インスタグラム」のアカウントは事件後に３５０万人のフォロワーを獲得した。ポッドキャストの「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」アカウントは１５０万人以上、「フェイスブック」のページは２３０万人以上を獲得した。

「ユーチューブ」のメインチャンネルの登録者数は３８０万人から４５０万人に増加。団体のユーチューブの登録者数も３３０万人から３６０万人に伸びた。

アカウント自体は事件後ほぼ更新されていないが、解析サイト「ソーシャルブレード」によると既存動画の視聴や「いいね」の数は１０日以降、大幅に急増している。

エリカ氏の演説はユーチューブのメインチャンネルで生配信され、３１０万回以上再生された。エリカ氏は「遺産」を決して絶やさないと誓い、カーク氏が予定していた大学キャンパスでの講演ツアーも実施すると強調した。

過去のキャンパスでの討論動画も注目を集めており、カリフォルニア大学サンディエゴ校でのやり取りを収めた動画は再生回数が３０万回から４００万回に、ミシガン州立大での討論は再生回数が２５万回から１００万回超に跳ね上がった。

動画の下にある「いいね！」の数が最も多いコメントのほとんどは悲しみに満ちたもので、一部の極右のインフルエンサーが見せるような怒りや復讐（ふくしゅう）を求めるような発言ではなかった。