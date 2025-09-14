◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

女子マラソンは25キロ手前からレースが動いた。エチオピア勢らの集団が一気にペースアップ。20キロまで4番手を走行していた小林香菜（24＝大塚製薬）を抜き去り、25キロでは24年パリ五輪銀メダリストのティギスト・アセファ（エチオピア）がトップと36秒差の3番手に浮上した。

アセファは28キロ手前で、9キロ過ぎから独走を続けていたスザンナ・サリバン（米国）を抜いてトップに。21年東京五輪金のペレス・ジェプチルチル（ケニア）がアセファと並走している。

小林は25キロで45秒差の10番手に後退。25キロで安藤友香（31＝しまむら）はトップと2分33秒差の22番手、序盤は出遅れた佐藤早也伽（31＝積水化学）が安藤と4秒差の23番手と追い上げ、その後安藤を抜いて日本勢2番手となった。

日本勢がメダルを獲得すれば2013年モスクワ大会銅の福士加代子以来12年ぶり。金メダルなら1997年アテネ大会の鈴木博美以来28年ぶりの快挙となる。