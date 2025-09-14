体調不良のため入院し、活動を休止しているフリーアナウンサーの吉田照美（74）が14日、パーソナリティーを務めるBAYFM 「TERUMI de SUNDAY！」（日曜前9・00）の生放送を欠席した。

代役はフリーアナウンサーの渡辺一宏が務めた。冒頭、パーソナリティーのタレント・中村愛は吉田の欠席を報告した。

前日13日放送の文化放送「てるのりのワルノリ」（土曜前11・00）内で、吉田アナとともにパーソナリティーを務める、お笑いトリオ「オテンキ」ののりがLINEで吉田アナとやり取りをしていたことを告白。「本当にご迷惑おかけします。私のことは嫌いになっても、文化放送のことは嫌いにならないでね」と返信があったことを明かしていた。

この放送を聞き中村は真偽のほどを吉田本人に確認。「本当のやりとりだよ。珍しく作り話じゃないよ」とし「ほぼ元気だよ」と連絡が返ってきたと回顧。「早く元気になって帰って来てください」と呼びかけた。

吉田アナは今月9日、体調不良のため入院し、一定期間活動を休止すると所属事務所が発表した。現在は病院で療養中で、活動再開時期は未定とされている。