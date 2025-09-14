深田恭子、“恋人”とのラブラブ写真「このカップル可愛い」「末永くお幸せに」
俳優の深田恭子が、TBS系火曜ドラマ『初恋DOGs』（毎週火曜 後10：00）の公式SNSに登場した。キャストのオフショットが公開された。
【写真あり】“恋人”とのラブラブ写真が公開された深田恭子
公式SNSは「功介(萩原利久)とヒト科の優香さん(深田恭子)の2sをお届け」とつづり、ドラマ本編とスピンオフの「初恋アンダーDOGs 〜負け犬と初恋〜」で晴れて恋人となった功介と優香が仲睦まじくピースサインを決めるショットを添えた。
ファンからは「このカップル可愛い 利久君も深キョンも大好きです」「きゃわいぃ このお2人は最高です」「利久くん、深キョン可愛い 素敵なお二人のショットありがとうございます」「利久くんも深キョン、本当に可愛い 笑顔に癒されます〜」「お二人共ダブルピースで、かわよ過ぎる〜」「可愛いよ〜 お二人共末永くお幸せに」などの声が寄せられている。
