東尾理子、子どもたちの「夏休みの想い出」ショットを公開「最高の時間を過ごしました」
プロゴルファー・タレントの東尾理子（49）が12日、自身のインスタグラムを更新。「夏休みの想い出」と、子どもたちの写真を公開した。
【写真・動画】東尾理子が公開した子どもたちの「夏休みの想い出」ショットの数々
「仲良しプロゴルファーの、 @oriorigolf とゆ〜っくり、夏らしい、最高の時間を過ごしました」とつづり、13枚の写真と2本の動画をアップ。海辺で遊ぶ子どもたちの姿など、にぎやかな旅行の思い出が切り取られている。
東尾は「景色も良いし、ご飯も美味し」と満足そうにつづり、ハッシュタグで「#山口」と添え、旅行先を明かした。
東尾は俳優・石田純一（71）と2009年12月に結婚。12年11月に長男・理汰郎さん（12）、16年3月に長女・青葉さん（9）、18年4月に次女・つむぎさん（7）が誕生している。
