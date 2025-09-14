◇プロ野球セ・リーグ 巨人11×-10阪神(13日、東京ドーム)

阪神との今季シーズン最終戦に臨んだ巨人は、代打・坂本勇人選手の2点タイムリーでサヨナラ勝利を決めました。

9-10と1点を追う9回ノーアウト1、2塁から、ルーキー浦田俊輔選手が1球で送りバントを成功。好機を広げると、代打・坂本選手がドリス投手のツーシームをセンターへはじき返し、逆転サヨナラタイムリー。すでにリーグ優勝を決めている阪神相手に意地をみせました。

試合後、「何回立ってもうれしいです」と笑顔を見せる坂本選手は、水曜日に続き、今週2回目のお立ち台です。「前の浦田（俊輔）が一発でバント決めてくれたので、すごく良い流れで打席に入れたと思います」と後輩の活躍にも触れながら、「最後いい場面で回してくれたらいいなと思って試合を見ていました」と9回の逆転劇を振り返りました。

14日は、2位を争う敵地・DeNAと対戦。坂本選手は、「阪神が優勝決まってしまいましたけれど、なんとかCSを東京ドームでできるようにみんな頑張っているので、もっともっとご声援してください」とファンへ投げかけました。