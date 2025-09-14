緊急搬送されたヒロインが残した手紙を最終回で読み…“元気になったらやりたいこと”に涙＜リベンジ・スパイ＞

大橋和也と渋谷凪咲の“ナニワコンビ”がドラマ初共演となった『リベンジ・スパイ』。

本作は兄の死の真相を追うためにスパイとなった青年・菅原優我（大橋）と、ターゲットの社長令嬢・藺牟田花（渋谷）を中心に描かれる禁断の“スパイ・ラブコメ”だ。

9月13日（土）に放送された最終話では、緊急搬送され危険な状態にある花が、優我に宛てた手紙を残していたことが判明。どこまでも健気な花に涙を誘われる展開となった。

【映像】花が残した手紙のシーン

◆「菅原さんのことを『優我』って呼ぶ」

不審死した兄・尚之（溝端淳平）の死の真相を調べるため、尚之の技術を盗用した可能性がある会社“藺牟田メディカルデータ”に社員として潜り込んでいる優我。

第9話で、優我の恋人である花は彼のリベンジ計画を知り、事件の真相を突き止めるため、父で藺牟田メディカルデータの社長・隆一（郄嶋政伸）のもとへ、彼とともに向かった。

しかし優我が真相を問いただす途中で、持病を抱える花は突然倒れてしまい、搬送先の病院で危険な状態だと診断される…。

最終話ではこの続きが描かれ、優我は花の母・京香（霧島れいか）から、花が事前に用意していた手紙を渡される。

手紙には、自分は病気との戦いを頑張るので、優我はリベンジをやり遂げてきてほしいという願いが。それを読んだ優我は、涙を浮かべる。さらに「元気になったらやりたいこと」として「菅原さんのことを『優我』って呼ぶ」「優我とシャチを見に行く」など愛らしい夢が綴られていた。

どこまでも優我を想う花と、手紙を読む優我の表情に思わず涙を誘われるシーンとなっていた。