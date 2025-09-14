スポーツドリンクの飲み過ぎで「ペットボトル症候群」に… 危険な健康被害とは?

暑い日や運動後につい飲んでしまうスポーツドリンクやジュース。実は、これらを日常的に大量に飲み続けるとペットボトル症候群という危険な状態に陥る可能性があります。高血糖状態が続くことで、喉の渇きや倦怠感、最悪の場合には意識障害を引き起こすことも。今回は、飲み物に潜むリスクについて、管理栄養士の高木さんに解説して頂きました。

監修管理栄養士：

高木 美奈子（管理栄養士）

京都府内の管理栄養士養成課程の大学を卒業後、委託給食会社に就職し、特別養護老人ホームに配属され、厨房調理業務をおこなう。その後、施設雇用の管理栄養士に転職し、栄養ケアマネジメント業務や給食管理業務、委員会や食事イベント企画運営など、入居者の生活が食事で健康になれるよう工夫する。現在は、フリーランス管理栄養士・ライターとして、健康系の記事執筆を中心に活躍している。

編集部

スポーツドリンクの飲み過ぎについて調べると「ペットボトル症候群」という言葉が出てきました。ペットボトル症候群について教えてください。

高木さん

ペットボトル症候群とは、糖分を過剰摂取したときに現れる症状です。具体的な症状として、喉の渇きや倦怠感、吐き気、多量の尿が現れるといわれています。ペットボトル症候群は別名「糖尿病性ケトアシドーシス」「清涼飲料水ケトーシス」と呼ばれます。

編集部

ペットボトル症候群は、糖尿病の人に起こるものでしょうか？

高木さん

ペットボトル症候群の症状は、急性の糖尿病で起こるものです。糖尿病でない人でも、スポーツドリンクや炭酸水、ジュースなどの清涼飲料水を大量に飲み続けると「ペットボトル症候群」の可能性が高くなります。清涼飲料水を大量に飲むと、血糖値が急上昇して、血糖値を下げるために喉が渇いてしまいます。そこでさらに清涼飲料水を摂取し、喉の渇きを感じてさらに飲むという悪循環に陥る可能性があるのです。

編集部

高血糖が続くと、なぜ危険なのでしょうか？

高木さん

高血糖状態が続くと、健康リスクが増加し、最悪の場合深刻な状態も考えておかなければなりません。日常的に清涼飲料水を飲み続けると、糖分過剰摂取となり、高血糖の状態が続きます。高血糖の状態が続くと、インスリンの分泌が減少したり働きも悪くなったりします。体内の糖分をエネルギー源として効率的に利用できなくなるため、代わりにタンパク質や脂肪がエネルギー源として利用されてしまうのです。脂肪がエネルギー源として利用されるときに出る物質が「ケトン体」です。ケトン体が増えると、喉の渇きや倦怠感、吐き気、多量の尿といった症状が出始め、ひどくなると意識がもうろうとしたり、昏睡状態になったりと、危険な状態も考えられます。

※この記事はメディカルドックにて【「スポーツドリンクの飲み過ぎ」が危険な理由をご存知ですか？ 死に至る可能性も？】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。