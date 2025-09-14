ひとり親家庭の不登校の小学生が過ごせる居場所を開設したNPO法人ミア・フォルツァの門間尚子代表理事（左）＝仙台市

困難を抱える女性や子どもを支援する仙台市のNPO法人ミア・フォルツァが、週に1度、ひとり親家庭の不登校の小学生が過ごせる居場所を開設し、利用者を募っている。門間尚子代表理事（56）はこれまでの支援を通じ、不登校のわが子を自宅で見守り、仕事を続けられなくなる母親たちに出会ってきた。「子どもと少し離れて過ごし、息抜きしたり、自分に向き合ったりしてほしい。親子で元気になってもらえたら」と話す。（共同通信＝三浦ともみ）

仙台市中心部のビルの一室に入ると、子どもたちが絵の具で塗った天井が青空のように広がり、テーブルと椅子が並ぶ。毎週金曜午後に開設する「せんだい・るおご・しくーろ」。イタリア語の「安全地帯」から名付けた。定員は7人と少人数にし、常駐するスタッフが、児童一人一人の様子を見守り、丁寧に話を聴くことを目指す。

「不登校の子は自分自身にすら関心を持てなくなっていることが多い。まずは自分の感覚を大切にしてほしい」（門間さん）と造形作品や詩といった創作活動の機会も設ける。美術家や詩人、哲学研究者ら大人と交流してさまざまな生き方を知る機会や、河原や公園などに出かけるイベントも。勉強を強制しないが、希望すれば自宅でも使えるeラーニングのプログラムも提供する。

門間さんは約30年間、性暴力やドメスティックバイオレンス（DV）の被害に遭った女性や子どものシェルターや居場所づくり、生活支援に取り組んできた。

特に不登校の子どもを育てるシングルマザーは、外出が難しくなり退職せざるを得なくなって困窮したり、自分を責めて精神的に追い詰められたりする例があった。継続的な支援につながればと、新たな居場所の開設を決めた。

「見守ってくれる人や同じ境遇の人に出会うと気持ちが楽になり、新たなことに挑戦しようという意欲が湧いてくることも多い」と門間さん。保護者会も開催し、親同士の交流や支援につなげる。利用希望や問い合わせは同法人、メールmiaforza.sendai@gmail.com

打ち合わせするNPO法人ミア・フォルツァ代表理事の門間尚子さん（左）ら＝仙台市