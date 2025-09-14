元NMB48でモデルの上西怜（24）が13日までに、自身のインスタグラムを更新。「9／16発売【#ヤングマガジン】さんにて表紙を飾らせていただきます そして、同じく9／16にデジタル写真集も発売されます」と報告した。

ピンク色の三角ビキニや、白い水着姿だけでなく、表紙のランジェリーショットも公開。「笑顔いっぱいの撮影でした 宮古島で綺麗に可愛くたくさん撮っていただいたので ぜひ、どちらもチェックしてください」とつづった。

また、別の投稿では「夏終わる〜」とビーチサイドで白に赤のドット柄トップスに白いミニスカート姿で笑顔を見せたショットも披露。「広角でオシャレに撮りたかったのになんか違う」とした写真は、フォロワーから「ワンピースの能力者感」「れーちゃんゴムゴムの実食べた？」「これは完全にルフィ」とコメントが寄せられるほど腕が長く見えるショットだった。

ファンやフォロワーからも「爽やかなグラビア」「癒される」「たまらん」「髪型可愛い」「お腹がほんまにきれい」「神ボディ」「えっちだなぁ」「綺麗＆セクシー」「大人っぽい感じ」「天使過ぎる」「もうメロメロです」など絶賛の声が並んだ。

上西は16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。今年4月の卒業後も、通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。