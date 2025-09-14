¸µHKTÅÄÃæÈþµ×¡ÖÀ¤³¦¤Ç£±ÈÖ²Ä°¦¤¤¡×24ºÐÃÂÀ¸Æü¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î£²¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ÖÂç¿ÍÁ´³«¤Ë¡×
¸µHKT48¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÄÃæÈþµ×¡Ê24¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£12Æü¤Ë24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡Ö24ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡¡ÁÇÅ¨¤Ê23ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£¥¢¥¤¥É¥ë¤Î»þ¤«¤é±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂ´¶È¤·¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤º»ä¤Î³èÆ°¤ò±þ±ç¤·¤Æ¸«¼é¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ëÍ¥¤·¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡£¤½¤·¤Æº£¤Î³èÆ°¤ò¸«¤Æ¿·¤·¤¯»ä¤òÃÎ¤Ã¤Æ²¼¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡£½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿°ì¿Í°ì¿Í¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£»ä¤¬³§¤¬¹¬¤»¤Ç¤¢¤ë»ö¤¬1ÈÖ´ò¤·¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢»ä¤Î¹¬¤»¤ò1ÈÖ´ò¤·¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë³§¤Ï¿´¤¬åºÎï¤ÇËèÆü¤Î³èÆ°¤ÎÎå¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤óÂô»³¤Î°¦¤ò¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¤È´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥±¡¼¥¤Î¼Ì¿¿¤ä¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö¤¢¤Þ¤¤¤â¤Î¤Ä¤á¤¢¤ï¤»¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Á¤È¤»¤è¤·¤Î¡Ê25¡Ë¤«¤é½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¥ì¡¼¥¹À¸ÃÏ¥È¥Ã¥×¥¹»Ñ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤Ê¤É¤â¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¡Ö¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¤Î¤è¤¦¤Ç°¦¤Î¤¢¤ë»öÌ³½ê¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤óÊý¡¢¼þ¤ê¤Ç»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤óÊý¡£¤¤¤Ä¤â»ä¤ò¥ë¥ó¥ë¥ó¤ËÌÀ¤ë¤¯¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â»þ¤Ë¤Ï¸·¤·¤¯Âç¤¤Ê´ï¤Ç¤º¤Ã¤È°ì½ï¤ËËµ¤Ëµï¤Æ¤¯¤ì¤Æ»Ù¤¨¤Æ²¼¤µ¤êËÜÅö¤Ë½Ð²ñ¤¤¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤·¤¤¿ÍÃ£¤Ð¤«¤ê¤Ç°¦¤Î¤¢¤ë¿ÍÃ£¤Ð¤«¤ê¡£ÂçÀÚ¤ÊÊý¡¹¡¢ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ²¼¤µ¤ëÊý¡¹¤¬¼þ¤ê¤ËÂô»³¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¿¤Ó¿¤Ó¤ÈÆü¡¹¡¢½ÐÍè¤Æ¤Þ¤¹¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡ª¤½¤·¤Æ²ÈÂ²¡£¤¹¤¯¤¹¤¯¤È¿¤Ó¿¤Ó¤È°é¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ªº£¤âÅÅÏÃ¤·¤¿¤±¤É¿´¤Ï¤º¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ÆÎ¥¤ì¤Æ¤Æ¤â¤º¤Ã¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤ÆÂç¹¥¤¡ª¡ª¡ª¡ª¸¤Ã£¤â¡£¤¤¤Ä¤â¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
24ºÐ¤ÎÊúÉé¤â¡£¡ÖÁÇÅ¨¤Ê24ºÐ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¤¤¤ä¡¢¤Ê¤ê¤Þ¤¹¾Ð¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ç1ÈÖ¹¬¤»¤ÊÃÂÀ¸Æü¤Ç¤·¤¿¡¡24ºÐ¤âÊÑ¤ï¤é¤º¤ª»Å»ö¤â¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤â³Ú¤·¤¯´èÄ¥¤Ã¤ÆÂ©È´¤¤âÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ»ä¤é¤·¤¯Æü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤òµ¤·¤¿¡£
¥Õ¥¡¥ó¤ä¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤â½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡ÖËÜÅö¤ËÀ¤³¦¤Ç1ÈÖ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÈþ¿ÍåºÎï¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¿ä¤·¡×¡Ö¤º¡¼¤Ã¤ÈÆ´¤ì¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¥±¡¼¥¡×¡ÖÂç¿Í¤ß¤¯¤ê¤ó¤¬Á´³«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤È»×¤¦¤È³Ú¤·¤ß¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
ÅÄÃæ¤Ï·§ËÜ¸©½Ð¿È¡£AKB48ÂçÅçÍ¥»Ò¤ËÆ´¤ì¡¢Êì¤Î´«¤á¤â¤¢¤Ã¤ÆHKT48¤ÎÂè3´ü¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¸³¤·¡¢13Ç¯8·î¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¡£17Ç¯12·î¤Ë¤Ï½µ´©»ï¤Ç½é¤Î¿åÃå¥°¥é¥Ó¥¢¤òÈäÏª¡£18Ç¯¤Î11th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÁáÁ÷¤ê¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡×¤ÇÌð¿áÆà»Ò¤È¤Î¡Ö¤Ê¤³¤ß¤¯¡×¥³¥ó¥Ó¤Ç½é¤Î¥»¥ó¥¿¡¼Áª½Ð¡£Æ±6·î¤Î¡ÖAKB48À¤³¦ÁªÈ´ÁíÁªµó¡×¤Ç10°Ì¤È¤Ê¤ê½é¤ÎÁªÈ´Æþ¤ê¡£20Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¡ô¥Ï¥ó¥ÉÁ´ÎÏ¡×¤ÇÃ±ÆÈ½é¼ç±é¡£21Ç¯¤Ë1st¼Ì¿¿½¸¡Ö1¡¿2¾¯½÷¡×¤òÈ¯Çä¡£23Ç¯¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÂ´¶È¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤âNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É½÷Í¥¤ä¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¿åÃå¤ä¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¤ò´Þ¤á¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤âÀäÂç¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¡£°¦¾Î¤Ï¡Ö¤ß¤¯¤ê¤ó¡×¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë³¦¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥¯¥¤¡¼¥ó¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£