¸µ¡Ö¥ê¥Ï¥¦¥¹¥¬¡¼¥ë¡×43ºÐ½÷Í¥¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÄÅ·¤ÎÀ¼¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¼¡ºîNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ð¤±¤Ð¤±¡×¡Êº£½©¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤¬13Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥ÃÓÏÆÀéÄá¡Ê43¡Ë¤Î»Ñ¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¼ç¿Í¸ø¡¦¾¾Ìî¥È¥¤ÏË×Íî»ÎÂ²¤ÎÌ¼¡£¾¾Ìî²È¤ÏÉÏ¤·¤¯¡¢Êë¤é¤·¤Ï¶ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤ó¤À¤«³Ú¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢üâÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ê22¡Ë¤ÈÃÓÏÆ¤¬¾Ð¤¤¹ç¤¦ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÃÓÏÆ¤µ¤óºÇ¹â¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë!¡×¡ÖÃÓÏÆÀéÄá¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤é¤·¤µ¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡×¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¿Æ»Ò¡×¡ÖÊìÌ¼¡¡¾Ð´é¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
ÃÓÏÆ¤ÏÆ±ºî¤Ç¹âÀÐ±é¤¸¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢¾¾Ìî¥È¥¤ÎÊì¥Õ¥ßÌò¤òÌ³¤á¤ë¡£