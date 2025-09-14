今すぐ【ミスド】へ走れーーーーッッ！ 終売前に食べたい「期間限定フード」って？

【ミスタードーナツ】で味わえる麺系メニューを、終売となる9月下旬までに味わってみて！ 軽く済ませたいランチにぴったりな「期間限定フード」は、具材がのった贅沢な一品が楽しめるんです。今回はイートインのみの、和風・洋風の涼風麺シリーズをご紹介します。

具沢山感が嬉しい！「トマトレモン塩スープの海鮮野菜涼風麺」

洋風の涼風麺。@ftn_picsレポーターHaruさんいわく「海老やイカ、キャベツ、人参、もやしなど」がのった贅沢な仕上がりで、ほどよい食べ応えも感じられそう。公式サイトによれば「完熟トマト使用のピューレとシチリア産レモンの果汁をブレンドしたあっさり塩スープ」なのだとか。野菜も一緒に摂れるのは嬉しいポイント。

和の味わいに癒されたい時に「鶏と炙りねぎのさっぱり涼風麺」

麺の上に鶏肉と炙りネギがトッピングされたこちら。和風の涼風麺には、レポーターHaruさんによると「カツオと昆布の出汁が効いたスープ」が使われているようです。風味豊かな味わいと細めの麺で、スルスルと食べられそう。和の味わいに癒されたい時に選んでみてはいかが？

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

writer：S.Hoshino