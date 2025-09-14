大会初日の男子3000メートル障害予選3組

13日に開幕した陸上の世界選手権東京大会（国立競技場）で感動シーンが生まれた。男子3000メートル障害予選で肩を組んでの友情ゴール。現地で見届けたファンの感動を誘った。

4人が転倒する波乱のレースとなった予選3組。転倒して隊列から離されたティム・バンデベルデ（ベルギー）は、最後の障害を越えた後に立ち止まった。

最下位を走っていたカルロス・サンマルティン（コロンビア）を待ち、2人で肩を並んでゴール。「彼がよろめいているのを見ていたからね。僕のレースはもうダメだったからすぐに決断した」とバンデベルデ。場内の英語アナウンスでは注目を呼びかけ、会場からは大きな拍手が送られた。

ラスト50メートルで起きたワンシーン。現地で見届けたファンの涙を誘い、Xには「素敵すぎ」「ここ泣いた 素敵すぎた」「生で見て感動した」「陸上競技の良さが詰まっている」「これは涙が出る」「これがスポーツの良いところ」などの声が上がった。

11人がゴールしたレースはサンマルティンが9分2秒20で10着、バンデベルデが9分2秒21で11着。ともに予選敗退となったが、ファンの心に足跡を残した。



（THE ANSWER編集部）