「陸上・世界選手権・女子マラソン」（１４日、国立競技場発着）

１２年ぶりのメダルを狙う日本勢は４大会ぶり２度目の出場となる安藤友香（３１）＝しまむら＝、初出場の小林香菜（２４）＝大塚製薬＝、２大会連続２度目の出場の佐藤早也伽（３１）＝積水化学＝が出場。７３人がスタートした。

猛暑の影響でスタートが１１日に３０分早められ、７時３０分となったが、スタート時の気温は２８度で湿度８２％と過酷な暑さの中での号砲となった。

序盤から小林が積極的に先頭集団に取り付き、飛びだした米国勢２人につく形で１０キロでは単独３位に浮上。１７キロ過ぎには２位に浮上した。しかし、１９キロ過ぎで帽子を変えようとした場面で、コースを間違えて曲がりそうになり、係員に制止される場面が。数秒ロスし、２人に抜かれる場面があったが、メダル争いの中でハーフを通過し後半戦に突入した。

安藤はアフリカ勢を中心に形成する２番手集団に付けていたが、１３キロ手前で遅れ始めた。８時すぎには３０度を超えた状況の中で、ＴＢＳ解説の五輪金メダリスト、高橋尚子氏、野口みずき氏は「ちょっと気になりますね」と発汗量の多さを指摘する場面もあったが、その後１６キロで再び集団に取り付いた。

佐藤は序盤から先頭集団にはつかず、１０キロ通過で先頭から１分の遅れとなっていた。