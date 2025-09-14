¡Ú¥í¡¼¥ºS¡¦G¶¡Û ½©²Ú¾ÞºÇ½ÅÍ×¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ë¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤¬9Ç¯¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡ªÀ¤ÂåGµ¤òÆø¤ï¤»¤¿3ºÐÌÆÇÏ¤¬·ãÆÍ¡ª
º£½µ¤Ï¡¢ºå¿À¤Ç½©²Ú¾ÞºÇ½ÅÍ×¥È¥é¥¤¥¢¥ë¡¢¥í¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡¦G¶¡Ê°Ê²¼¡¢¥í¡¼¥ºS¡Ë¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ú¥í¡¼¥ºS¡¦G¶¡Û¡¡
¼Ç1800m¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë¥í¡¼¥ºS¡¦G¶¡£
3ºÐÌÆÇÏ¸ÂÄê¤Î½Å¾Þ¤Ç¤¢¤ê¡¢3Ãå°ÊÆâ¤Ë½©²Ú¾Þ¤ÎÍ¥Àè½ÐÁö¸¢¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
º£Ç¯¤Ï¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¡¦¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤òÉ®Æ¬¤ËGµ¤òÆø¤ï¤»¤¿3ºÐÌÆÇÏ¤¬´é¤òÂ·¤¨¤¿¡£
¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ ¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯
2025Ç¯¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¤òÀ©ÇÆ¤·¤¿¥«¥à¥Ë¥ã¥Ã¥¯¤¬»ÏÆ°¡£
°È¾å¤Ï¡¢Àè½µ¤Î¥»¥ó¥È¥¦¥ëS¡¦G¶¤òÀ©¤·¤¿ÀîÅÄ¾²íµ³¼ê(39)¡£
ÀîÅÄµ³¼ê¤Ï²áµî¤Ë¥í¡¼¥ºS¤ò5¾¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯¤Î¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤ËÂ³¤¯Ï¢ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¤òÌ£Êý¤Ë¤Ä¤±¤¿°È¾å¤Ï2½µÏ¢Â³V¤È¤Ê¤ë¤«¡£
¥ª¡¼¥¯¥¹4Ãå¡¡¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì
Á°Áö¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ¤Ç4Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¡£
¥¥ã¥ê¥¢5Àï¤Ç°ìÅÙ¤â·Ç¼¨ÈÄ¤ò³°¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£
2024Ç¯¤Î¥í¡¼¥ºS¤Ç¤Ï¡¢¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ4Ãå°ÊÍè¤Î½ÐÁö¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥º¥¦¥©¡¼¥¯¤¬¾¡Íø¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ñ¥é¥Ç¥£¥ì¡¼¥Ì¤âÁ°Áö4Ãå°ÊÍè¤Î½ÐÁö¤Ç´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
·»Ëå½Å¾ÞÀ©ÇÆ¤Ø ¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È
Á°ÁöNHK¥Þ¥¤¥ë¥«¥Ã¥×¡¦Gµ¤Ç¡¢12ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é3Ãå¤È¹¥Áö¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥Ó¥¢¥Ã¥È¡£
½Å¾Þ½éÄ©Àï¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡¦G¶¤Ç¤â¡¢14ÈÖ¿Íµ¤¤Ç2Ãå¤È¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÚÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸C¡¦G·¤Ë¤Ï¡¢·»¥ª¡¼¥ë¥Ê¥Ã¥È¤¬½ÐÁö¤¹¤ë¡£
»Ë¾å4ÅÙÌÜ¤ÎÆ±°ì½µ½Å¾Þ·»ËåV¤Ê¤ë¤«¡£
¾å¤¬¤êºÇÂ® ¥¿¥¬¥Î¥¢¥Ó¡¼
Á°¡¹Áö¥ª¡¼¥¯¥¹¡¦Gµ3Ãå¤Ç¤Ï¡¢¾å¤¬¤êºÇÂ®¤Î·ãÁö¤ò¸«¤»¤¿¥¿¥¬¥Î¥¢¥Ó¡¼¡£
¥ª¡¼¥¯¥¹¤ò´Þ¤àÁ´7ÀïÃæ6Àï¤òºÇÂ®¤Î¾å¤¬¤ê¤Ç¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤òÉð´ï¤Ë½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤òÁÀ¤¦¡£
Êì»ÒÀ©ÇÆ¤«¤«¤ë ¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë
¿·ÇÏÀï¤«¤éÁ°Áö¤Î1¾¡¥¯¥é¥¹¤È¸½ºßÌµÇÔ¤Î¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡£
Êì¤Ï2014Ç¯¤Î¥í¡¼¥ºS¤òÀ©¤·¤¿¥Ì¡¼¥ô¥©¥ì¥³¥ë¥È¤ÇÊì»ÒÀ©ÇÆ¤¬¤«¤«¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¥ã¥ê¥¢2Àï¤Î¥»¥Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¥í¡¼¥ºSºÇ¾¯¥¥ã¥ê¥¢Í¥¾¡µÏ¿¹¹¿·¤È¤Ê¤ë¡£
3Ï¢¾¡Ãæ ¥ß¥Ã¥¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼
ºÇ¸å¤Ë¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß3Ï¢¾¡Ãæ¤Î¥ß¥Ã¥¡¼¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¡£
Á°Áö¤ÎËÌ³¤¥Ï¥ó¥Ç¥¥ã¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢¥ì¥³¡¼¥ÉV¤È°µ´¬¤ÎÁö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£
´ÉÍý¤¹¤ëÃæÆâÅÄ½¼ÀµÄ´¶µ»Õ¤Ï¡¢ÎòÂåºÇÂ¿¥¿¥¤¤Î¥í¡¼¥ºS¡¦G¶4¾¡¤òµó¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
5¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÌö¤ê½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£
9·î14Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢¥í¡¼¥ºS¤Ï¸á¸å3»þ45Ê¬¤ËÈ¯Áö¤¹¤ë¡£