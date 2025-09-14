

双子の弟として生まれ、幼少期から兄弟で比べられることが多かったという井口和宏さん

第一志望に合格し、充実した学生生活を過ごした井口さん。現在はオンライン学習塾を経営している

浪人という選択を取る人が20年前と比べて1/2になっている現在。「浪人してでもこういう大学に行きたい」という人が減っている中で、浪人はどう人を変えるのでしょうか？また、浪人したことによってどんなことが起こるのでしょうか？ 自身も9年の浪人生活を経て早稲田大学に合格した経験のある濱井正吾氏が、いろんな浪人経験者にインタビューをし、その道を選んでよかったことや頑張れた理由などを追求していきます。

双子で片方だけ浪人



今回は、鎌倉学園中学校・高等学校から1浪して慶應義塾大学総合政策学部に進学した井口和宏さんにお話を伺いました。

双子の弟として生まれ、幼少期から兄弟で比べられることが多かったそうですが、兄が現役合格する一方で、自身は全落ちし、浪人を決断します。

浪人で彼が学んだことはなんだったのか。浪人の何が、彼の今の人生につながっているのでしょうか。お話を伺っていきます。

井口さんは北海道の札幌市で双子の弟として生まれ、そこで7年間を過ごしました。小学校1年生からは、神奈川県の鎌倉市に移り、そこで兄とともに育ちます。

「当時は双子ということで何かと比べられることが多く、兄と同じことをしたくないなという思いがありました」

慎重で大手志向の兄と、好奇心旺盛でベンチャー志向の弟。当時から井口さんの心の中には、「兄のことを真似したくないし、真似されたくない」という思いが強くありました。

地元の公立小学校の中では勉強ができるほうだった井口さんは、小学校4年生ごろから兄と一緒に日能研に通い始めます。浅野中学校を第一志望として勉強をしたものの合格はできなかったそうですが、併願校であった鎌倉学園と逗子開成に合格し、家から近い鎌倉学園に通うことを決めました。奇しくも、受験結果も進学した学校も、兄とまったく同じになったそうです。

現役での慶應受験は不合格に終わる

「高校に入ってから卒業するまでの成績はずっと真ん中でした。兄は同じくらいか、ちょっと僕より成績が良かったかもしれません。2年生になると文理選択があり、兄は理系コースに行きましたが、その当時の僕は、数学を学んで何の役に立つのかを疑問に感じたことで理系には向いていないと思い、文系コースを選びました」

中学から野球部に入り、練習しては寝るという日々を繰り返していた井口さん。志望校を慶應義塾大学に決めたのは、野球部を引退する前後の高校3年生の夏くらいだったと言います。

「もともと僕の祖父が慶應出身だったこともあってか、小さい頃から祖母に『慶應に行きなさい』と言われていました。そのため、慶應がどんな大学かを調べることはありませんでしたが、慶應に対する憧れは昔からありました」

夏以降は勉強時間をそれなりにとって、がむしゃらに受験勉強をした井口さん。直前期には10時間を超える勉強をしていたそうですが、慶應の模試判定はEばかりでした。それでも、現役のときは慶應の経済学部と商学部、環境情報学部、総合政策学部、滑り止めで上智大学の経営学部の5つを受験します。

「英語はちょこちょこ上がっていましたが、偏差値は60あるかないかでした。過去問も全然解けなくて、環境情報学部、総合政策学部で5割、上智も5割程度でした。それでも、何個か受験したらどこかは受かるかなと何となく考えていました」

しかし、模試の結果や過去問の出来が示していたように、慶應も上智も箸にも棒にもかからずに全滅で終わります。

お兄さんは現役で東京理科大に合格

全落ちで浪人が決まった井口さん。

浪人を決めた理由をお聞きすると、「大学には行きたいという思いがあったから」と語ってくれました。

しかし、兄は現役で東京理科大学に合格していたこともあり、浪人が決まってからは母親に罵倒をされていたそうです。

「『兄は現役で合格したのに、なんであなたは進学校なのに落ちたんだ』という罵倒をとにかくされていました。だから、何としても結果を出して母親を見返したいと思いました」

なんとか代々木ゼミナールの本科コースで浪人をさせてもらうことが決まりましたが、浪人をするにあたって、「このまま同じように勉強をしていても慶應に受かる気がしない」と思ったと言います。

そこで井口さんは、自分が一番学びたい学問を考えたところ、総合政策学部・環境情報学部の湘南藤沢キャンパス（SFC）にある2学部だと考えました。SFCを目指そうと思った大きなきっかけは、3月に読んだ『金持ち父さん 貧乏父さん』という書籍であるそうです。

「優秀なエリート公務員の父さんと起業家の父さんの話でした。前者は誰もが羨む経歴ですが、そんなに稼げておらず、いつも忙しそうでした。一方で、起業家は学歴がなくても、事業だけではなく、その後投資家としても成功していました。『金持ち父さん』である起業家は、経済的自由を達成しているうえに時間に余裕があったのです。僕はどっちの生き方をしたいかと考えたときに、金持ち父さん側が良くて、そのためにはビジネスオーナー側や投資家側の生き方をする必要がありました。じゃあ、そうなるためには何を経験すればいいかを考えたとき、コンサルティングの技法や企業経営、ベンチャー企業論といった経営をテーマとした多様な授業を用意しているSFCがいいと思ったのです」

いろんな観点から経営を学ぶためにSFCを目指すと決めた井口さん。そのために彼が選んだことが「選択と集中」でした。

「受験する大学・学部によって科目が違うし、出題形式も違います。上智は現代文や古文がありますが、慶應はありません。代わりに小論文があります。また、慶應の経済は英語で英作文が出ましたが、SFCでは出ませんでした。偏差値70を超えるような人は満遍なくあれこれ対策しても受かるかもしれませんが、僕みたいな凡人は『選択と集中』が必要だと思ったんです。僕はせっかく浪人するなら第一志望に行きたいと思いました。やらないことを決めて、必要な科目に対して最大限の時間と労力を積み重ねようと決めたのです」

SFCを第一志望に決めた井口さんは、3月の時点で慶應の経済学部と商学部を受けるのを諦めます。そして、全体の勉強時間の半分を小論文と英語の2科目であるSFCの対策に費やそうと決め、余った時間で他大学の対策として古文・世界史を勉強しようと思いました。

アルバイトで予備校の講座費用を稼ぐ

井口さんが通っていた代々木ゼミナールは、月に1回、別料金でSFC対策の講座が開講されていました。当時はSFC対策をする予備校がほぼなかったこともあり、仙台など、全国からSFC志望の受験生が受講しに来ていたそうです。井口さんはその講座を受講したいと思っていましたが、母親には「絶対に受からないんだから（受講を）やめなさい」と言われ、お金を払ってくれなかったと語ります。

そこで井口さんは、居酒屋のキッチンでアルバイトをしてお金を稼ぎ、そのお金でSFC対策の講座を受講することにしました。

「4月から9月くらいまで、週2〜3回くらいのアルバイトを1日6時間程度していました。受験生におすすめはしませんが、ある意味、それがメリハリになって、『アルバイトの時間以外は全部勉強しよう』と思えたのがよかったと思います。講座を受けるようになってからは、同じ大学を目指す仲間の存在が励みになりました。今まで身近に同じ大学・学部を目指す仲間がいませんでしたが、そこで何人か仲良くなった友達ができて、お互いの小論文を見たり、小論文をコピーさせてもらって研究し合ったり、励まし合ったりしていました。彼らとは、勉強面でも精神面でも結束できて、一緒に合格したいって思いが強くなりました」

講座でできたSFC志望の仲間たちと共に勉強を続けた井口さん。模試の成績は少し上がっていたそうですが、出題形式が本番と違うためにあまり結果を気にせず、過去問のほうが重要だと考えて、総合政策学部と環境情報学部で合計20年分ほど解きました。

「SFCの小論文は出たとこ勝負ではなく、書いているうちに書けるようになってきます。そのためにはインプットする必要もあるし、『どんな社会課題に関心を持っていて、何を解決したいか』を事前に考えるのも大事でした。他の科目と同様に、対策を続けていると、安定的に合格レベルの答案が書けるようになっていきました。最初のほうは『いずれ小論文を書くことを楽しめるようになればいいな』と思っていたのですが、最後のほうは楽しく小論文を書くことができていましたね」

第一志望合格「うれしくて泣いた」

こうして万全の体制で受験に臨んだ井口さんは、慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部に加えて早稲田大学商学部、上智大学、明治大学、立教大学、横浜市立大学を受験。

見事に第一志望の慶應義塾大学の総合政策学部と、明治、立教、横浜市大に合格して大成功で浪人生活を終えました。

「環境情報学部は自信がなく、結果を見たらやはり落ちていました。総合政策学部も英語の自己採点をしたら65%程度で、7〜8割取れていた過去問より取れませんでした。ただ、小論文がとてもよくできたので自信がありました。母親を見返すために憎しみの感情を原動力にしていましたが、合格したのがわかったら、すぐに母親に電話をしました。『信じられない』という感じでしたが、喜んでくれたのでよかったですね。僕は、生まれて初めて、うれしくて泣きました」



慶應時代の夏休みにはクルージングで2週間かけて徳島県まで行くなど大学生活は充実していた（写真：井口さん提供）

1浪で慶應義塾大学の総合政策学部に進学した井口さん。浪人して良かったことを聞くと、「失敗した経験を踏まえて、失敗しないための方法を人に伝えられること」「人生で初めて挫折経験ができたこと」、頑張れた理由を聞くと、「親への反骨心」「仲間の存在」と答えてくれました。

自分なりに社会の課題を発見し、解決し、発信する人材を求めていたSFCの校風や授業にピッタリ合った井口さんは、しっかり4年間を大学で勉強して卒業します。卒業後はNPO、ベンチャー企業で十数年勤務したのち、2017年に株式会社skipprを創業し、慶應義塾大学のSFCに特化したオンライン学習塾「小論文のトリセツ」を経営しています。

「学生時代にSFC対策のチューターをしていて、毎年小論文を500枚程度見ていたことが起業のきっかけになりました。市場環境を見た時に、大手の予備校は、その学部のためだけに指導する先生を用意したりプロモーションをしたりと費用対効果が悪いので、SFCに特化した対策をやりたがりません。でも、SFC出身だからわかるのですが、SFCと慶應の他学部の英語や小論文は出題傾向と必要な対策がかなり違います。だから、SFC対策に特化したオンライン学習塾を作ったら、ニッチだけど需要があるんじゃないかなと思いました。何より、僕自身が現役時代にこういう塾が欲しかったんです」

“凡人”が第一志望に合格するためには…

井口さんが浪人生活で一番大きかった学びは、まさに現在、予備校で指導をしている「目的志向の重要性」だと言います。

「『目的が何なのか』を設定することはとても大事です。目的・目標なしで受験勉強しても、『どこかの大学に合格するために満遍なく勉強して大学に行く』で終わります。たくさん大学を受けたらどこかしら合格する可能性は高まりますが、第一志望の対策に割く時間は相対的に減ってしまうので、第一志望に合格する可能性は低くなります。

当時の僕のような凡人が第一志望に合格するためには、受験戦略を立てなければなりません。戦略とは「戦いを略す」と書きますが、あれもこれも勉強するのではなく、「やらないことを決める」ことが戦略の要諦です。

つまり、2科目受験の慶應SFCを第一志望に設定したら、それ以外の受験科目は捨てるもしくは削り、その分SFC対策に注力することが合格のカギとなります。この『選択と集中』という目的志向の考え方が、失敗した現役生活、うまくいった浪人生活で培われました。

その観点では、SFCは『こんな社会課題を解決したい』という思いをもった目的志向の学生を求めています。僕が、SFC対策に特化したオンライン塾を運営しているのは、SFCが大好きだからです。自分次第で受講するカリキュラムを変えられるし、先生も超一流だし、学べることも自由自在。それが他の大学と違うところです。

でもそれが知られてないし、特殊な対策が必要なので受験生には敬遠されがちな学部なのが勿体無いと思うのです。正しい情報をもとにちゃんと対策すれば受かる学部だし、受験生にはその選択肢を考えてほしいと思っています。小論文のトリセツはどこの予備校さんよりもSFCのことを理解している自負はあり、合格のためのサポートをしっかりしていけると思うので、もしこの記事を見ている大学受験生のお子さんをお持ちの方がいれば、お問合せしていただければうれしいです」

超戦略的な浪人生活から得た教訓

自分が通ったSFCの受講生を増やすため、指導を頑張っている井口さん。その様子からはまさに、現役で失敗し、浪人で成功したために身につけた目的志向を存分に活かすことができているのだろうと思いました。



井口和宏さん（写真：本人提供）

教訓：目的を達成するためには、目的志向が大事

（濱井 正吾 ： 教育系ライター）