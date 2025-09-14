日本代表GK鈴木彩艶、パルマで痛恨失点…「重要な場面でミス」「惨事」と厳しい現地採点

日本代表の守護神である鈴木彩艶は、13日に行われたセリエA第3節パルマ対カリアリ戦に出場した。

前半33分、至近距離からのシュートを処理しきれず、こぼれ球を押し込まれて失点。後半32分にもシュートのこぼれを拾われて追加点を奪われた。

パルマは相手を上回るシュート17本を放ったものの、0-2で敗れている。

鈴木は現地紙で4〜5点という厳しい評価を受けた。

『EUROSPORT』は「1失点目は失敗、2失点目につながったブロッキングも完璧ではなかった。重要な場面でのミスによって、必然的に深刻な不備が露呈」として、4.5の評価。『Sport Parma』も「1失点目は処理のミス。2失点目にも責任があった。惨事だ」として4.5点の評価だった。

パルマは開幕3試合で1分2敗。30歳のカルロス・クエスタ監督は「相手陣内でプレーしてチャンスを作るなど、狙い通りにプレーできた。カリアリがチャンスを生かしたのに対し、自分たちは生かせなかったことで痛い目に遭った。これはプロセスの一部であり、ハードワークをして、よりよくなる必要がある」と話していた。

彩艶は31番！世界的GKなのに「背番号1」じゃない守護神8人

パルマは21日に昇格組ながら開幕2連勝と好調のクレモネーゼと対戦する。