◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。５試合ぶりの４９号が出れば、史上６人目となる２年連続５０本塁打に王手がかかる。

試合前練習では、投手練習の一環でグラウンドに登場し、２日続けてキャッチボールで調整した。この日はブルペン入りはすることなく、引き揚げた。

ロバーツ監督は大谷の次回登板について「それは今夜の試合後に伝えることになるだろう。いくつかのことを確認しなければならないと思うが、今夜知らせるよ」と話した。前日には１５日（同１６日）か１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦になるとしていた。

大谷は３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦を体調不良で登板回避。５日（同６日）にグラスノーの登板回避で今度は緊急登板していた。指揮官は「体調不良があったし、登板を前倒しにもした。最後の登板後は十分な休養を与えたいと考えていた」と話していた。フィリーズ戦では本塁打王を争うシュワバーと直接対決することになる。