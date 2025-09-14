◆米大リーグ メッツ２―３レンジャーズ（１３日、米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）

ナ・リーグ東地区のメッツが、２点リードを守れずにレンジャーズに逆転負けを喫して８連敗となり、ポストシーズン出場圏外へ転落した。

メッツは５回にアロンソの適時打で先取点を奪い、７回にはソトの４０号ソロで１点を追加。ソトはすでに３０盗塁を決めており、メジャー史上１６人目の「４０―３０」（４０本塁打＆３０盗塁）を達成しただけでなく、昨季「５４―５９」（５４本塁打＆５９盗塁）を達成したドジャース・大谷翔平投手（３１）ですら届かなかった「４０―３０―１１５」（４０本塁打＆３０盗塁＆１１５四球）もクリア。ＭＬＢ公式サイトのＳ・ラングス氏によると、それぞれ２度達成したＪ・バグウェルとＢ・ボンズに次いでＭＬＢ史上３人目の記録だという。

だが、８回に追いつかれると、同点の９回に守護神・ディアスがラングフォードに２死二塁から中前適時打を浴びた。６月１２日（同１３日）には今季最多２１あった貯金も７６勝７３敗で「３」まで減り、ワイルドカード争いでも、ドジャース戦開始前のジャイアンツにわずかに上回られ、圏外へ転落した。