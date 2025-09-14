◆米女子プロゴルフツアー クローガー・クイーンシティー選手権 第３日（１３日、米オハイオ州ＴＰＣリバースベンド＝６８７６ヤード、パー７２）

第３ラウンドが行われ、１４位で出た岩井千怜（ちさと、ホンダ）が６バーディー、ボギーなしの６６と伸ばし、通算１４アンダーで、首位と２打差の３位に浮上。５月のリビエラマヤ・オープンに続く今季２勝目が狙える位置で最終日を迎える。

ホールアウト後に中継局ＷＯＷＯＷのインタビューに応じ「今日はショットもすごくよくなって、パットの距離感もよくて、バーディーチャンスがたくさんあった。長いのも入ってくれたので全体的にすごくよかった」と笑顔を見せた。

序盤はパーを重ねた。「バーディーパットを外しても『絶対チャンスは来る』と我慢しながらのラウンドをコントロールできていた。そこがよかった」。６番パー５でピン左１メートル半を沈めてスコアを動かした。

１１番パー５ではピン左約３メートルへの２オンに成功。イーグルは逃したが、バーディーとした。「セカンドショットの当たりがすごくよくて、振り抜きも気持ちよかったので『よし』と思いながら、イーグルパットに向かった。あそこも決めたかったので悔しい」と苦笑いだった。

１６番でパーをセーブすると、１７番で５メートル近いパットをねじ込み、１８番はグリーン右手前のバンカーからピンそば３メートルに運び、連続バーディーで締めた。「３日目のノーボギーは明日につながる。いい順位で上がれたことも明日への活力になる。引き続き自分のペースで頑張りたい」と爽やかに言った。