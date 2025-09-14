◇陸上 世界選手権東京大会 第2日 女子マラソン（2025年9月14日 国立競技場発着42.195キロ）

女子マラソンは20キロを通過し、日本勢は初出場の小林香菜（24＝大塚製薬）がトップと30秒差の4番手につけている。トップは9キロ過ぎから独走を続けるスザンナ・サリバン（米国）で1時間9分7秒。

小林は給水時に飲料ボトルとともに新しい帽子も受け取り、氷を入れて被り直す暑熱対策を徹底。東京駅折り返し手前の19キロ付近で帽子を被り直している最中、コースを外れそうになる場面があった。

10キロでトップと10秒差の4位集団にいた安藤友香（31＝しまむら）は13キロ付近で遅れたが、16キロ付近で追いついた。20キロはトップと1分27秒差の22番手で通過した。

序盤から後方集団を走行した佐藤早也伽（31＝積水化学）は10キロでトップと1分差、20キロでは2分14秒差の29番手となっている。

日本勢がメダルを獲得すれば2013年モスクワ大会銅の福士加代子以来12年ぶり。金メダルなら1997年アテネ大会の鈴木博美以来28年ぶりの快挙となる。