「こんなん泣くやん」粗品、母親へのメッセージソングMV公開で反響！ 「号泣」「カッコ良すぎる」
お笑いコンビ・霜降り明星の粗品さんは9月10日、自身のYouTubeを更新。『粗品 - 直人とお母さんの歌』と題した動画を投稿しました。
【写真】粗品、母親へのメッセージソングMVを公開！
歌詞の中には、父親が亡くなったときに粗品さんが抱いた後悔の気持ちもつづられ、親子の軌跡をたどる歌詞が涙を誘います。途中からは、「最高のお母さんへ 感謝と敬意を込めて ありがとう」「心配性な性格が自慢の母ちゃん」などのサビ部分を粗品さんが目に涙を滲ませながら歌う姿や「頼むから死なんといてくれ！」と叫ぶ場面も。最後には、母親のメッセージ入りの粗品さんが生まれた際の写真も披露され、親子の愛情が強く感じられるミュージックビデオに仕上がっています。
コメントでは、「息子がこんな歌作ってたらどんな苦労する人生送ってたって一撃で報われるわ」「本当に最高で素晴らしい歌で号泣してしまいました」「ありがとうは言えるけど大好きと言えるのは本当にすごい」「直人って名前の通りまっすぐ愛に溢れた人間で素敵すぎる」「お母さん世界で一番幸せだろうなあ」「笑いゼロ、正面向いてド直球に歌うのカッコ良過ぎる」「いつか子供が産まれたら粗品と粗品の母ちゃんみたいな親子になれるようにがんばる」「こういうところよなぁ粗品さんの魅力って」「名前の通りの生き様でカッコよすぎるよあんた」「こんなん泣くやん」と称賛の声が多数寄せられています。
SNS上での誹謗中傷や知人の裏切りなど、日常で悔しかったことや後悔したことなどを並べ「意味不明な悔しい事はこの歌を以て全部過去になった！」「お前らの後悔と傷心と虫唾の拠り所はこの歌を以て全部消し飛んだんだ！」と歌い上げています。
視聴者からは「かっけぇ大人だ」「なんでここまで寄り添ってくれる詞が書けるのか」「思わず涙出た」「やっぱりこの人の愛は才能と同じでどデカい」「俺けっこうおっさんなのに粗品の新MV見るたび必ず泣いちゃう」「救われた」「心のお守りみたいな曲でした」とのコメントが寄せられました。(文:福島 ゆき)
【写真】粗品、母親へのメッセージソングMVを公開！
『直人とお母さんの歌』を披露！『粗品 - 直人とお母さんの歌』と題した動画を投稿。10日にリリースされた粗品さんのセカンド・アルバム『佐々木直人』の収録曲『直人とお母さんの歌』のミュージックビデオを公開しています。粗品さんの幼少期のプライベート写真で始まり、粗品さんが母親への感謝をつづった歌詞を熱唱。間奏部分では、幼少期の粗品さんと母親との親子ツーショットも披露されています。
コメントでは、「息子がこんな歌作ってたらどんな苦労する人生送ってたって一撃で報われるわ」「本当に最高で素晴らしい歌で号泣してしまいました」「ありがとうは言えるけど大好きと言えるのは本当にすごい」「直人って名前の通りまっすぐ愛に溢れた人間で素敵すぎる」「お母さん世界で一番幸せだろうなあ」「笑いゼロ、正面向いてド直球に歌うのカッコ良過ぎる」「いつか子供が産まれたら粗品と粗品の母ちゃんみたいな親子になれるようにがんばる」「こういうところよなぁ粗品さんの魅力って」「名前の通りの生き様でカッコよすぎるよあんた」「こんなん泣くやん」と称賛の声が多数寄せられています。
「この人の愛は才能と同じでどデカい」8月20日に投稿した『粗品 - 告白』と題した動画では、同アルバムの収録曲『告白』のミュージック・ビデオも公開しています。
SNS上での誹謗中傷や知人の裏切りなど、日常で悔しかったことや後悔したことなどを並べ「意味不明な悔しい事はこの歌を以て全部過去になった！」「お前らの後悔と傷心と虫唾の拠り所はこの歌を以て全部消し飛んだんだ！」と歌い上げています。
視聴者からは「かっけぇ大人だ」「なんでここまで寄り添ってくれる詞が書けるのか」「思わず涙出た」「やっぱりこの人の愛は才能と同じでどデカい」「俺けっこうおっさんなのに粗品の新MV見るたび必ず泣いちゃう」「救われた」「心のお守りみたいな曲でした」とのコメントが寄せられました。(文:福島 ゆき)