¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¡×¡£º£Æü¤Ï³ÚÅ·ÂÇÀþ¤ò¤É¤¦ÂÇ¤Á¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«ÃíÌÜ
¡¡13»þ¤«¤é¤Î³ÚÅ·Àï¤ËÀèÈ¯¤¹¤ë¥í¥Ã¥Æ¡¦¾®ÅçÏÂºÈ¤ÏÁ°²óÅÐÈÄ¤Î7Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡¢8²ó¡¦112µå¤òÅê¤²¡¢9Èï°ÂÂÇ¡¢2Ã¥»°¿¶¡¢0Í¿»Íµå¡¢2¼ºÅÀ¤Ç8¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤ÏÅÐÈÄ2ÆüÁ°¤ËÆþ¤ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò3ÆüÁ°¤ËÊÑ¹¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¤¤¤Ä¤â2ÆüÁ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢3ÆüÁ°¤«¤é¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ËÆþ¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤ì¤ÏµîÇ¯¡¢°ìºòÇ¯Á°¤«¤é¤â¤¿¤Þ¤Ë3ÆüÁ°¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤òÆþ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¸µ¡¹¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤È¤«¤ËÈè¤ì¤È¤«´¶¤¸¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤±¤É¡¢°ì±þ¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤«¤é»î¹ç¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤ò¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ç¤â¶õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤«»×¤Ã¤Æ¡¢2¡¢3Ç¯Á°¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤È¡£¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤È´¶¤¸¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀâÌÀ¡£º£½µ¤â11Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¤Î»î¹çÁ°Îý½¬¤Ç¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤ÆÎý½¬¤·¡¢¼¼Æâ¤Î¥Ö¥ë¥Ú¥óÊý¸þ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢3ÆüÁ°¤Ë¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡¡Á°²óÅÐÈÄ¤Ï1¡Ý0¤Î2²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç»³Â¼¿ò²Å¤Ë1¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éÅê¤¸¤¿4µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹145¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ÇÆó¥´¥í¡¢3¡Ý0¤Î3²ó°ì»à°ìÎÝ¤ÇÀ¾Àî°¦Ìé¤Ë2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é5µåÌÜ¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹145¥¥í¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¥Ð¥Ã¥È¤òÀÞ¤Ã¤ÆÃæÈô¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤Ê¤É¡¢¸ú²ÌÅª¤Ë¡Èº¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡É¤ò»È¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Î´Ö¤Î»î¹ç¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï·ë¹½º¸¤Î¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¤È¤«¥é¥¤¥ó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¤¤¤¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¤¤Ä¥µ¥¤¥ó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¾®Åç¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢23Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó½øÈ×¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹ÂÐºö¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥·¥å¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ë»þ´ü¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÈïÂÇÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤áÅê¤²¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£º¸ÂÇ¼Ô¤Î¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÅê¤²¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£
¡¡¡ÖÆÃ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¡ÖµÈ°æ¤µ¤ó¤«¤é¤â°ì»þ´ü¡¢¥·¥å¡¼¥È¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ç²¡¤·¤Æ¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢µÍ¤Þ¤é¤»¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÇÅê¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡4¡Ý1¤Î6²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç¥Í¥Ó¥ó¤ò2¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿137¥¥í¥Õ¥©¡¼¥¯¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÅÏÉôÁª¼ê¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¤«¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È°ú¤Ã³Ý¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Åê¤²Â»¤¸¤â¤¢¤ëµå¼ï¤Ê¤Î¤Ç¡¢°ìÈ¯¤¢¤ë¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÏÃí°Õ¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£º£¸åÅê¤²¤ë¤È¤¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÃí°Õ¤·¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢4¡Ý0¤Î4²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÅÏÉôÀ»Ìï¤Ë°ìÈ¯¤ò¿©¤é¤Ã¤¿¾ìÌÌ¤òÈ¿¾Ê¤·¤¿¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÅÐÈÄ¤Ï±¦ÂÇ¼Ô¡¢º¸ÂÇ¼Ô¤Ë¡¢¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¡¢¥¢¥¦¥È¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²Ê¬¤±¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¡Ö´ðËÜÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Êµå¼ï¤ò¤¤¤í¤ó¤Ê¥³¡¼¥¹¤ËÅê¤²¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤«¤Ç¤À¤ó¤À¤ó¡¢¼«Ê¬¤ÇÁªÂò»è¤ò¶¹¤á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡£¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤â¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Þ¤Ã¤¹¤°¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢´ËµÞ¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢Æâ¡¢³°¡¢¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¤È¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤â¤É¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¿§¡¹¤È³è¤«¤·¤Æ¹Ô¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
¡¡¼«¿È4Ï¢¾¡¤Ç¥·¡¼¥º¥ó8¾¡¡¢Åêµå²ó¿ô¤â121²ó1/3¤È¤Ê¤ê¡¢3Ç¯Ï¢Â³Æó·å¾¡Íø¡¢5Ç¯Ï¢Â³µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤â¸«¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£1¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ç¤âÄ¹¤¤¥¤¥Ë¥ó¥°¤òÅê¤²¡¢Æó·å¾¡Íø¡¢µ¬ÄêÅêµå²óÅþÃ£¤¬¶á¤Å¤¯Åêµå¤òÈäÏª¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡á´ä²¼ÍºÂÀ