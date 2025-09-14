「2番・指名打者」で先発出場

【MLB】フィリーズ ー ロイヤルズ（日本時間14日・フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワーバー外野手が13日（日本時間14日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「2番・指名打者」で先発出場。第3打席で4試合ぶりとなる51号ソロを放ち、ドジャース・大谷翔平投手に3本差をつけた。

また勢いにのってきた。2打席連続で歩かされた後の4回先頭で迎えた第3打席、3球目のスライダーを完璧に捉えた。打球速度95.2マイル（約153.2キロ）、飛距離361フィート（110メートル）、角度24度で右翼席に飛び込むと、拳を突き上げてダイヤモンドを一周した。

8月28日（同29日）のブレーブス戦でMLB史上21人目の1試合4本塁打の活躍を見せたが、以降は11試合連続ノーアーチと足踏みした。しかし、9日（同10日）のメッツ戦でリーグ最速50号に乗せると、再びアーチをかけた。

すでに自己最多本塁打記録を更新し、メジャー全体でもア・リーグトップのカル・ローリー捕手（マリナーズ）の53本に次いで2位。フィリーズの球団記録を持つ2006年のライアン・ハワードの58本に徐々に近づいている。

ナ・リーグ東地区首位のフィリーズはここまで5連勝中。試合前の時点で2位メッツに12ゲーム差をつけ、地区優勝へのマジックを3まで減らしていた。15日（同16日）からは敵地でドジャースとの3連戦を迎え、大谷とシュワーバーとの直接対決となる見通しだ。（Full-Count編集部）