◆米大リーグ フィリーズ―ロイヤルズ（１３日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（３２）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・指名打者」でスタメン出場し、４試合ぶりの本塁打となる５１号ソロを放った。ナ・リーグ本塁打王を争うドジャース・大谷翔平投手（３１）は、４８号で前日１２日（同１３日）まで足踏みしており、３本差をつけた。

１、２打席目は四球を選んだシュワバー。１点を追う５回先頭の３打席目にアーチを描いた。カウント１―１から左腕・ゼルパの甘く入ったスライダーを捉えると、右翼席へライナー性の当たりで５１号ソロ。打球速度９５・２マイル（約１５３・２キロ）、打球角度２４度、飛距離３６１フィート（約１１０メートル）だった。

シュワバーの本塁打は、９日（同１０日）の本拠地・メッツ戦の５０号以来、４試合ぶり。８月２８日（同２９日）の本拠地・ブレーブス戦で４６、４７、４８、４９号と衝撃の１試合４発を放ってから１０試合連続で本塁打が出ていなかったが、９日（同１０日）から５戦２発と再びペースアップしてきた。

１５年にカブスでメジャーデビューし、２１年にナショナルズ、レッドソックスでプレーし、２２年からフィリーズに加入したシュワバー。２２年には４６発で自身初の本塁打王に輝き、２３年もリーグ２位の４７本塁打を放った。今季も前日１２日（同１３日）終了時点で５０本塁打、１２４打点はリーグトップで２冠。大谷と本塁打王、ＭＶＰを争っている。