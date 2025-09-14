山本由伸 7回10Kの快投も白星ならず「勝ち切れなかったのは本当に悔しい。スコットも全員でカバーしたい」



山本由伸（c）SANKEI

＜2025年9月12日(日本時間13日)ロサンゼルス・ドジャース対サンフランシスコ・ジャイアンツ＠オラクル・パーク＞

ドジャースの山本由伸投手（27）は12日（日本時間13日）、敵地ジャイアンツ戦に先発登板し、7回91球を投げて1安打、1四球、10奪三振、1失点と圧巻の投球を披露。

直球は最速97.8マイル（約157.3キロ）を計測し、6つの三振を奪取。最遅74マイル（約119キロ）のカーブや鋭いスプリットも冴え、緩急を巧みに操って打者を翻弄した。

3試合連続の二桁奪三振はダルビッシュ有（6試合）、野茂英雄（4試合）に続き、日本人投手歴代3位の快挙。さらに、ドジャース投手で3試合連続「7回以上＆二桁奪三振」は2017年のカーショー以来となった。

唯一の失点は初回。四球で走者を許した直後、95.7マイルのツーシームを左中間に運ばれ、中堅手パヘスの処理の間に走者が生還した。

しかし、その後は立ち直り「初回はツーシームが決まらずに長打を許しましたが、そこからは調子が良かったのでしっかりコースを狙って投げられた」と振り返った。

この日も直球主体の強気な投球が目立ち、「良い場面で真っ直ぐを投げられたのが空振りにつながった。他の変化球もいいところに決まって、バランスよく投げられた」と手応えを語る。

シーズン終盤ながら球威は落ちず「しっかり体調管理できていますし、球数を投げて感覚が明確になってきた」と、秋を迎えても調子の上向きを強調した。

チームは打線が援護できず、白星には結びつかず。

「とにかくチームとして勝たないといけない状況。今日の試合を勝ち切れなかったのは本当に悔しい。全員で前を向いてやっていきたい」と悔しさをにじませた。救援陣が打ち込まれる場面も続く中で「スコットも実力がある選手だからこそ苦しいと思う。こういう時こそ全員でカバーしたい」と仲間を思いやった。

山本はこれで11勝8敗、防御率2.66。規定投球回にも到達し「投げ続けられるのはすごくいいこと。残りの登板も気を引き締めて、10月に入っていきたい」と力を込めた。

白星こそ遠ざかっているが、安定感ある快投でポストシーズンへの希望をつなげている。

