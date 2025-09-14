1980年代前半、小学校の水飲み場で、よく見られた光景があった。男子生徒が水を口に含んで、プーッと霧のように吐き出すのである。わけがわからない女子生徒もいただろうが、“プロレスごっこ”の一環であった。いわば、教室の後ろで繰り広げられる4の字固めの攻防と同じだ。彼らは、ザ・グレート・カブキの吐く「毒霧」を真似していたのである。カブキが引退したのは、1998年9月7日。今から27年前であるが、トレードマークとなった毒霧の正体を含め、ザ・グレート・カブキというプロレスラーの偉大さを振り返りたい。（文中敬称略）

【写真を見る】「カブキの息子」ザ・グレート・ムタに変身した武藤敬司の若手時代も含む貴重なショット

歌舞伎役者の写真を見て

ザ・グレート・カブキ。本名、米良明久は、1948年、宮崎県出身。64年に日本プロレスでデビューし、基本に忠実なテクニックを武器に、高千穂明久のリングネームで活躍した。しかし、日本プロレス崩壊後、一時は全日本プロレスに籍を置きながらも、結局は海外のマットを主戦場にする。

後に「カブキの息子」になる武藤敬司（中）に毒霧を噴霧するがかわされる（1993年8月2日 両国国技館）

転機が訪れたのは1981年のことだった。テキサス州のダラスに入ると、マネージャーに言われた。

「こういうマスクマンになれないか？」

見ると日本の雑誌で、鮮やかな隈取りを施した歌舞伎役者の写真が載っていた。

「ノー。これはマスクじゃないよ。メイクだ」

マネージャーは、大層驚いた様子だったという。しかし、言った。

「じゃあ、そのメイクを出来ないか？」

絶対にウケると思った。最初はドーランで顔を塗ったが、すぐ剥げてしまうため、落ちにくい女性の口紅を使って彩色。さらに、入場時は般若の面をかぶり、パフォーマンスとしてヌンチャクを披露。歌舞伎の隈取りに能の面、琉球古武術の武器と、既にこの時点で統一感がないのだが、すべては“神秘性”を出すための計算だった。出身をシンガポールという設定にしたのもその一環である。このころは既に、日本製の電化製品や車がその評価を全米で高めていたため、“フロム ジャパン”では、怪しさに欠けたのである。こうしてペイント・レスラー、ザ・グレート・カブキが誕生。瞬く間に、全米で人気者になった。

そして、その謎めき度合に磨きをかける、プロレス界において発明と言っていい武器が開発されたのも、この顔への彩色がきっかけであった。そう、毒霧である。

ある試合後、シャワーを浴びると、落ちたメイクが口に流れ込み、思わず「プーッ！」と吐き出した。すると、奇麗な霧状に空気が光ったのである。（使える……！）毒霧が産声を上げた瞬間だった。

さっそく研究に入った。先ず、色は赤と緑が一番空間に映えると、それこそ色々な染料を水に溶かし、噴いた上で決定。角度も、リングの照明に向かって斜め45度に噴くと最も美しく映えるとわかった。

しかし、最大の問題が残っていた。“どうやって準備し、吐くか”である。

水をそのまま口に含んで試合は出来ない。さりとて、同色の粉を細かく切ったストローに詰めて噴こうとすれば、口の中の湿気で固まってしまっていた。

めげずに改良を重ね、いざ披露されれば、テレビを観た子供たちが大熱狂。「いったい成分はなんだろう？」「なぜ、試合途中で出せるのか？」などなど、その謎を追いかけるように、メロンソーダを口に含んで噴き出し、真似る事例が続出。親たちがテレビ局に抗議の電話を入れる騒ぎにまで発展した。

アメリカでは悪役

髪を長くし、それが顔面にかかり、表情が見えぬ不気味な風采に、余りにも謎めいた毒霧攻撃。カブキの名は全米を席捲したが、その人気は、悪役としてのものだった。オハイオ州でのアンドレ・ザ・ジャイアントとの対決は、今でも伝説化している。ベビーフェイスのアンドレに悪逆の限りを尽くし、最後はフォールされる寸前に下からアンドレに毒霧を噴きつけ反則負け。ヒートした観客500人以上が会場外でカブキを待ち構える事態に。結局、カブキは会場の荷物運搬用エレベーターから脱出したが、その際、体育館の館長は、こう言い残したという。

「ここから出たのは、エルビス・プレスリーとユーだけだよ（笑）」

そして、評判は海を越え、1983年2月、遂にカブキとして日本に“凱旋”する。初戦となった2月11日の後楽園ホール大会には、48名ものカメラマンが取材を申請。同所でこの記録は未だに破られていない。専門誌だけでなく、一般誌への登場も頻発した。総合月刊誌『現代』（講談社）では巻頭のグラビアコーナー「現代の肖像」にて、役所広司らと肩を並べている（1984年3月号）。加えて週刊誌が、その最大のミステリーを追った。そう、「毒霧の正体は何か？」である。

「グリースの一種をリング登場前に口一杯にふくんでおくみたいだ」（『週刊ポスト』1983年3月4日号）というプロレス記者の談話が載れば、「粉末ゼリーの一種」と断定する雑誌も（『女性自身』1983年4月7日号）。

食い違う見解――それもそのはずだ。今では、「僕の使うグリーン・ミスト（毒霧）の成分は、ワサビ」（TAJIRI）というように、中身を明示するレスラーもいる。ところが、こと元祖であるカブキに関しては、この質問について完全にシャットアウトしていた。1986年、「毒霧の正体」についての直撃インタビューを受ければ、「プロとしての俺の売りだからね。正体はバラせない」。それでもしつこく食い下がる記者には、「引退する時にコソッと」といなし、「知らない方が夢があるってもんだ」と、もっともな発言をするのだった。

そして、日米でブームを起こしたインパクトとその人気は、カブキ自身の家庭にも影響を及ぼした。1989年、久々にロサンゼルスにある自宅に帰ると、まだ年端も行かぬ長女が悲しげに言った。

「パパ、他にも子供がいるんでしょう？」

「そんなわけないじゃないか」

「ウソよ。今、テレビに出てる」

ブラウン管の中では、ザ・グレート・ムタが戦っていた。

言うまでもなく、武藤敬司の別人格であるムタ。1989年から始まったアメリカでの売り出し方は、“カブキの息子”としてだった。立って良し（立ち技）、寝て良し（寝技）、飛んで良し（空中殺法）――のコンプリート・ファイターだが、何より「カブキの子どもである」という経歴が、全米人気に寄与したことは否定出来ない。「カブキの親族である」ことは、もはやステータスだったのだ。

もっとも、素顔は大らかなムタだけに、ペイントする際に書き付ける漢字も、鏡を見て、そのまま顔に書いていたという。つまり、出来上がりを見ると、漢字が逆さ文字になっているのである。しかし、ムタはこれを訂正しなかった。「アメリカ人には、どうせ漢字、わからないだろうって（笑）」（ムタの“代理人”武藤の弁）

2人の逸話の数々にはユーモアすら漂う。ところが、“親子対決”は凄絶を極めた。

1993年5月の初の一騎打ちは、稀に見る大流血戦に。割られたカブキの額から勢いよく血が飛び出す。流血ではなく、字体通りの出血。放射線を描くそれを掌で受け止め、ムタに塗りたくるカブキ。湧き上がる悲鳴。「あれも、アメリカで流血戦をやるうちに覚えた。力を入れると、簡単に血が飛び出るんだよ」と、カブキ自身は後日、冷静に振り返っていたが、壮絶な光景に、試合後、ムタの口から物言いがついた。

「見りゃあわかるだろ!? 何もかも時代遅れなんだよ！ もうパパは隠居してくれと。これが息子からのメッセージだよ！」

意見はともかく、ムタがその出自を忘れ、日本語でまくしたてていた。このこと自体が、かなりの動揺を物語っていた。対してカブキのマイク・アピールは、「My son！ I kill you son of a bitch！」と、凄みたっぷり。親子関係は維持しつつ、しっかり“母国語”であり、ヒール（悪役）としての真髄を見せつけた感があった。内容はともかく、役者ぶりでは完全にカブキが上回っていた。

明かされた毒霧の正体

そんなプロ中のプロであるカブキから、遂にこの言葉が出る時が来た。

「毒霧の正体？ 順を追って話そうか」。

この時、カブキは2ヶ月後に引退を控えていた。49歳になっていた。

自分の役割を悟ったことがあるという。1967年6月23日、香川での6人タッグマッチのことだった。自身初のメインエベント登場で、外国人勢vs馬場、猪木、自分だった。

「要するに俺は、“やられ役”なわけ。たとえキャリアを積んでも、2人には、体格でも、スター性でもかなうわけがない。そこで思ったんだ。とにかくお客を喜ばそうと。プロレス団体に、必要な選手になるんだと」

前述した、カブキの作り込みもそうだし、凱旋した全日本プロレスでは、コーチ役を担った。元横綱・輪島のプロレス転向の際も手ほどきしている。

「“基本からやる”と、横綱も覚悟してたしね」

流転の末、上がることになった新日本プロレスでも、空手家の域を脱してなかった斎藤彰俊を指導した。

「受け身とかね。若くて一生懸命だったから……」

全米ではメインエベントを任される伝説のヒール・レスラー。だが、日本に戻ると、周囲の援護射撃のような役割が目立った。冒頭では「1998年7月引退」と紹介したが、実はその後、引退試合を主催してくれたIWAジャパンが大試合を打つと、頼まれて限定復帰。新日本プロレスでも、日本プロレス時代からの仲間である星野勘太郎がプロモートする大会で、負傷者が出たため、緊急出場したこともある（2002年10月27日）。

2013年の九州北部豪雨災害チャリティーイベントではレフェリーを務め、17年には、佐賀の子どもチャリティープロレスでメインに登場。同年、過疎や高齢化に直面する地域を活気づけようと北海道各地で巡業を続けるプロレス団体「北都プロレス」の400回記念大会にも、それこそ現地まで渡航し、試合に出場した。「頑張っている人たちは、応援しなきゃね」との本人の発言がある。日米で人気を得たトップレスラーとしての偽らざる心遣いだろう。

さて、毒霧の正体である。

「心の準備はいいね？」

引退の2ヶ月前、訪れた記者にカブキは言った。

「俺は考えたんだ。毒霧を噴いた後、どうなるかを。子供たちが、その残骸に近づき、成分は何かを必ず確かめようとするだろうと。だから、嫌な匂いがした方がいい。それでこそ“東洋の神秘”が際立つってもんだ。つまり、口の中に入れることが出来て、異臭を放ち、目に噴きつけられると痛いもの……」

付記すれば、粉状にし、着色したそれを、カブキは男性用の避妊具に入れ、ゴムの先を縛り、タイツに隠し持ったという。そして、噴射する段にそれを口に投入し、噛み切り出したのだ。

「キミも料理したことがあるだろうから、わかるんじゃないか。強烈な匂いがして、まな板の上でみじん切りしているときでも、たまに目が痛くなるアレのことは（笑）」（『週刊プレイボーイ』1998年7月21日号）

記者の「ドラキュラも嫌がるアレが、“毒霧”の正体だったんですね」という言葉に、「まあね」と答えたカブキは、記者に、こんな言葉を投げかけた。

「あれから12年か。普通、12年前の約束なんて、忘れるもんだぞ（笑）」

記者は12年前も同じことをカブキに聞き、あしらわれた。だが、その時、前出のように、言われた。「引退する時に、コソッと（教えてあげる）」と。それを信じ、待ったのだ。12年後、再訪して来た記者の熱意に、カブキも気持ちで応えたのだった。

カブキは引退の前月、息子、ザ・グレート・ムタとタッグを結成。勝利し、インタビュールームでの離れ際、ムタは言った。

「My daddy！I love you!」

ムタの顔面には、赤地に黒字で『SON』（息子）、『Good−by Daddy』（さよなら パパ）とあった。

それは、逆さ文字ではなかった。

瑞 佐富郎

プロレス＆格闘技ライター。早稲田大学政治経済学部卒。 近日、1年ぶりの新著『10・9 プロレスのいちばん熱い日 新日本プロレス vsUWF インターナショナル 30 年目の真実』（standards）が発売予定。

デイリー新潮編集部