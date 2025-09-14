ペリー荻野が出会った時代劇の100人。第35回は先月亡くなった殺陣師の菅原俊夫（1940〜2025）だ。現代劇ではあるものの映画「蒲田行進曲」の殺陣シーンは彼が指導した。もともとは斬られ役だったという菅原がなぜ殺陣師になったのか、生前、荻野氏にじっくり語っていた。

【実際の写真】美空ひばりに認められた菅原俊夫さんの殺陣

8月31日に84歳でこの世を去った菅原俊夫は、長寿シリーズ「水戸黄門」「大岡越前」（共にTBS）や深作欣二監督の映画「柳生一族の陰謀」「魔界転生」など、昭和から平成にかけての名時代劇を手がけた殺陣師である。

キャリアの始まりは時代劇の俳優だった。

昭和15（1940）年、新潟の農家の7人兄弟の真ん中に生まれた菅原は、中学時代、中村錦之助や美空ひばりの映画に熱中。昭和36（1961）年、つてを頼って東映の京都撮影所に俳優として入った。

菅原俊夫さん（東映京都俳優部：提供）

仕事は斬られ役。当時、俳優部には400人もの先輩がいて、スターと画面に映るのは一握りのベテランだけだった。菅原は入ってすぐから1カ月くらい、道場で朝9時から夕方5時まで殺陣の基本を叩き込まれる。しごかれて足がパンパンになって、和式トイレではしゃがめないくらいだったという。しかし、親に反対されて出てきた手前、故郷には帰れない。そんな覚悟で奮闘した結果、菅原は時代劇で活躍する殺陣の精鋭集団「東映剣会」に入ることができた。

撮影所では常に10本ほどの作品が並行して製作されていた。新人俳優は徹夜も多かったが、憧れのスターたちの芝居を目の当たりにできるのは最高の喜びだった。

名優たちの太刀さばき

「東映のチャンバラは明るく派手と言われます。スターを華麗に見せる独特のスタイルです。それでも『旗本退屈男』の市川右太衛門さんの舞のような華やかさと、片岡千恵蔵さんのバサーッと斬るどっしりとした立ち回りでは違いがある。テレビの『素浪人 花山大吉』（NETテレビ）で人気になった近衛十四郎さんは、息子の松方弘樹さんともども長い刀を使いこなし、立ち回りはダイナミック。月形龍之介さんは刀を引き抜くとき、抜き切った瞬間、ふっと手首を下げて刀の重さを表現する。この動きひとつで竹光が本身に見えるんです。みんなカッコよかった」

なかなか目が出ない菅原に大きな幸運が舞い込む。美空ひばりとの出会いである。昭和の映画全盛期、「べらんめえ芸者」シリーズや「ひばり・チエミの弥次喜多道中」など時代劇だけで1年に10本以上の主演作が封切られたひばりは、菅原を「菅ちん」と呼んで気さくに声をかけ、時に祇園へのお供にもした。トップスターのひばりがつけた「菅ちん」のニックネームはすぐさま撮影所全体に伝わり、先輩からも一目置かれるようになった。

やがて新しいメディアであるテレビも少しずつ撮影所に入ってきた。菅原も俳優としてモノクロのテレビ時代劇に出演している。

映画からテレビへ

「僕らはテレビに出るなんて考えたこともなかった。東映ではスターの控室がある『俳優会館』の真ん前に一番大きな第1ステージがありました。そこは映画の大作を撮る場所。スターは暑くても寒くても控室からすぐ目の前の第1ステージに行けるわけです。でも、テレビでは大きいセットは使えない。撮影所の端っこ、（俳優会館から）一番遠いところで撮るんです。島流しみたいだった（笑）」

撮影所で「なんや、あいつ、テレビに行ったんかいな」と陰口を言われるほど映画より格下とされたテレビだが、東京五輪（1964年）の中継などを経て一般家庭に急速に普及。娯楽の中心となっていく。

「はじめは映画と違ってやりにくいと思いましたが、だんだんテレビに慣れてきました。映画の五社協定もなくなってテレビにたくさんのスターが出るようになると、『遠山の金さん』や『用心棒』シリーズ（共にNETテレビ）など本数も増えた。僕らも何本も出るとお金になるから走り回るんですよ。朝は浪人で午後はヤクザ者とか、衣装も結髪も違うから大変でしたけど、すぐに対応してくれるのも長く培われた京都の技術があってこそですね」

そうした時期に菅原は「殺陣師にならないか」と打診された。

「水戸黄門」の殺陣師に

「会社としてはテレビの量産体制で人手が足りない。殺陣師も不足していました。正直、迷いましたよ。殺陣師になれば俳優とは違う契約になる。それで東京で公演中のひばりさんに相談に行ったら『菅ちんは役者になりたくて故郷を捨てる覚悟だったんでしょ？』と言われた。それで一旦は断ったんですが、会社はどうしてもと言う。会社の事情も僕はわかっていたし、もう一度、ひばりさんのところに行きました。ひばりさんはじっくり僕の話を聞いて、『ならば誰よりも忙しい殺陣師になりなさい。私、応援する』と背中を押してくれた。その言葉があって腹が決まりました」

とはいえ、新人殺陣師に仕事はなく、毎日、先輩の手伝いばかりで、質屋通いもした。その辛さを支えたのは「いつかお嬢（ひばり）の殺陣師になる」という強い意志であった。

幸い東映のテレビ時代劇は人気が高く、「水戸黄門」「大岡越前」を放送していたTBS月曜8時の「ナショナル劇場」に参加することになる。

「黄門様役は、初代の東野英治郎さんから西村晃さん、佐野浅夫さん、石坂浩二さん、里見浩太朗さんと変わりました。僕はすべての黄門様と関わってきた。みんなそれぞれに個性がありますね。特に里見さんはもともと東映京都の俳優で、東野さんや西村さんの時代には助さん役で出演していたし、殺陣が得意な時代劇の二枚目。ついつい里見黄門様が助さん格さんより強く見えちゃう（笑）。こういう経験は初めてだったね」

なんでもありの「影の軍団」シリーズ

ご老公にお供する助さん、格さんも多くの若手俳優に引き継がれてきた。彼らの殺陣にも変化があり、アイデアが取り入れられている。

「第1シリーズで助さん（杉良太郎）と格さん（横内正）は人を斬っています。しかし、シリーズを重ねる中で悪人を峰打ちにするようになった。どうしても助さんが目立つので、格さんには独特のカラーを持たせています。格さんは刀の立ち回りだけでなく素手で拳法を使ったり、六尺棒などダイナミックな得物で戦うこともある。助、格がなるべく同じことをしないのも大事でした」

その後、菅原は代表作ともいえるシリーズを手がける。海外の映画人にも影響を与えた千葉真一が率いる「影の軍団」シリーズ（関西テレビ）である。千葉は菅原の殺陣師デビュー映画「東京―ソウル―バンコク 実録麻薬地帯」（1973年公開）の主演俳優だった。

「影の軍団」は、火薬あり、水あり、時にスキーまで駆使しての外連味たっぷりの忍者アクションで話題となり、シリーズは昭和55（1980）年の第1弾「服部半蔵 影の軍団」から昭和60（1985）念の第5弾「影の軍団 幕末編」まで続いた。

俳優を活かした殺陣

「これまでと同じことをやったら、ほかの忍者作品には絶対に勝てないと思った。だから思い切ったこと、たとえばトランポリンも使いました。はじめは非難もされましたよ。どんなことでも新しいことをすれば、いろいろ言われるのがこの世界。制作の関西テレビさんが理解してくれたのは助かりました。でも、しばらくしたらトランポリンはみんな使い始めて、当たり前になってきた。みんながやったら俺はやらない（笑）。また新しいことを考える。その繰り返しでしたね。水あり、雪あり、空中あり、なんでもアリのこういう作品ではスピード感が大事。ただし、速ければいいというもんでもない。スピード感がありすぎると動きが流れてしまって印象に残らない。緩急の加減が難しいんです。とにかく今週やったことはもうできない。常にアイデアを出し続ける必要があった。このシリーズだけは、正直、しんどくてもう辞めようと思ったこともあります」

「影の軍団」のレギュラー軍団員には美保純、中村晃子、池上季実子ら女優陣のほか、橋爪功、石田純一ら時代劇アクションには不慣れな俳優もいた。

「立ち回りが得意じゃない人は、まあ、人間力で仕事というのかな（笑）。石田さんも人柄がいいからみんなでカバーするんです。三手以上の複雑な動きは無理という人もいるから、一手、二手の少ない動きで彼の存在感を出すのが僕らの仕事になってくる。忍者の場合はからくり屋敷とかセットも独特だから、スタッフは大変なんですが、その場でその俳優を活かした殺陣を考えるのは楽しかったね」

時代劇は日本の文化

脚本には立ち回りの内容は書かれていない。「激闘が続く」などと書かれた脚本を読み込み、場面を作り上げるのが殺陣師の仕事だ。

「戦うのが武士なのか、ヤクザなのか。一騎打ちなのか、多勢に無勢なのか。『てめえ！』の一言でもどんな気持ちで言うのか、強いやつが余裕を持っていうのか、弱いやつが虚勢を張って言うのか、すべてわかってないと動きはつけられないです。そのため脚本を読み込んで、毎回、『俺にしかわからない台本』を作ります。現場で殺陣師が迷っているように見えるのは一番よくない。俳優を不安にさせるし、撮影の流れも悪くなりますからね。だから、間違ってもいいから自信を持ってやる。コツは口八丁やね（笑）」

映画全盛期からテレビ時代劇の興隆を目の当たりにしてきただけに、仕事を愛する気持ちとクールに現状を見つめる目を合わせ持つ人でもあった。

「時代劇は日本の文化として守っていくべきだと思うし、常に新しい発見がある面白い仕事だと思います。でも、失敗したって次の作品がある時代じゃない。次世代にどう引き継ぐかは難しい時代ですね」

難しい時代に奮闘している後輩たちのこと、現在、大改装されている撮影所の未来を思いながらの旅立ちだったか。ごつごつした手から生み出された斬新なシーンの数々に感謝したい。

ペリー荻野（ぺりー・おぎの）

1962年生まれ。コラムニスト。時代劇研究家として知られ、時代劇主題歌オムニバスCD「ちょんまげ天国」をプロデュースし、「チョンマゲ愛好女子部」部長を務める。著書に「ちょんまげだけが人生さ」（NHK出版）、共著に「このマゲがスゴい!! マゲ女的時代劇ベスト100」（講談社）、「テレビの荒野を歩いた人たち」（新潮社）など多数。

