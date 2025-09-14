◇インターリーグ フィリーズ―ロイヤルズ（2025年9月13日 フィラデルフィア）

フィリーズのカイル・シュワバー外野手（32）は13日（日本時間14日）、本拠でのロイヤルズ戦に「2番・DH」で先発出場。5試合ぶりの一発となるナ・リーグ最多51号を放ち、2位のドジャース・大谷翔平投手（31）に3本差をつけた。

シュワバーは3―4の5回の第3打席、2番手左腕セルパのスライダーを捉えると、打球は右翼席へ飛び込む51号。この一発で追いつくと、なおも1死二、三塁からカステラノスの犠飛、ケンプの適時二塁打で3点を奪って逆転に成功した。

さらに6回には右前適時打を放ち、この試合2打点目。両リーグ最多を更新する125打点とし、2位のメッツ・アロンソ（114打点）以下を大きく引き離して独走している。

大谷との注目の本塁打争いは、終盤まで展開が読めないデッドヒート。フィリーズはこの日を含めて残り13試合、大谷擁するドジャースはこの日を含めて残り14試合と今後の2人の争いに注目が集まる。両リーグ最多のマリナーズ・ローリーには2本差に迫った。

ナ・リーグ東地区首位のフィリーズはここまで5連勝中と絶好調。2位メッツに12ゲーム差をつけ、地区優勝へのマジックを3まで減らしている。