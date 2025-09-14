「巨人１１−１０阪神」（１３日、東京ドーム）

女優の桜田ひよりが始球式を務めた。大きく振りかぶって投じたボールは右打者の方向に抜けてしまったが、激カワな仕草が反響を集めた。

グラウンドに足を踏み入れると、東京ドームが拍手に包まれた。「ノーバウンドで」と意気込みがアナウンスされている際には、どこか照れくさそうな表情を浮かべた桜田。大きく振りかぶり、足を高く上げて投じたボールはまさかの大暴投。直後に頭を抱えるような仕草を見せた。

おっとりとした雰囲気に試合前の球場はほっこり。ファンも「可愛すぎて何だこれ！？案件」「やっぱりかわいいなぁ」「その笑顔に癒やされる」「桜田ひよりちゃん始球式ニヤニヤしちゃった」と絶賛した。

本人は球団を通じ「初の始球式、緊張しすぎて足が震えていましたが、スタンドから大きな歓声が聞こえてきて嬉しかったです。人生で東京ドームのマウンドに立つことはないと思っていたので、とても不思議な感覚でした」と語り、「今回、ドラマ『ＥＳＣＡＰＥそれは誘拐のはずだった』の初回放送日で背番号は１０８に決めました！とにかくフォームを意識して、ノーバウンドで投げられたらいいなという思いでマウンドに立ちました。何点満点中かは言わないですけど、１０８点です！」と振り返った。