　●信用買い残増加ランキング【ベスト50】

　　※9月5日信用買い残の8月29日信用買い残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 買い残　信用倍率
１．<6594> ニデック 　　　　　7,773　　 12,684　　 18.57
２．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　5,982　　 14,204　　　4.38
３．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　3,885　　 89,919　　　7.95
４．<2585> Ｌドリンク 　　　　3,295　　　3,553　　　0.82
５．<7011> 三菱重 　　　　　　3,163　　 25,448　　　5.43
６．<9434> ＳＢ 　　　　　　　2,597　　 38,356　　 26.24
７．<5016> ＪＸ金属 　　　　　1,526　　 12,265　　 14.23
８．<9424> 日本通信 　　　　　1,493　　　9,929　　 24.25
９．<6501> 日立 　　　　　　　1,396　　 10,303　　 12.20
10．<6526> ソシオネクス 　　　1,264　　　7,632　　　5.94
11．<3382> セブン＆アイ 　　　1,233　　 10,083　　 10.00
12．<5801> 古河電 　　　　　　1,085　　　3,651　　　4.48
13．<6723> ルネサス 　　　　　　908　　　4,549　　　4.24
14．<8316> 三井住友ＦＧ 　　　　845　　 12,580　　 13.68
15．<8306> 三菱ＵＦＪ 　　　　　660　　 34,886　　　8.00
16．<5269> 日コン 　　　　　　　647　　　1,002　　　1.62
17．<4385> メルカリ 　　　　　　516　　　4,590　　 16.06
18．<3635> コーテクＨＤ 　　　　512　　　　795　　　0.47
19．<8308> りそなＨＤ 　　　　　429　　　3,386　　　4.63
20．<3962> チェンジＨＤ 　　　　421　　　2,446　　　6.76
21．<8473> ＳＢＩ 　　　　　　　395　　　4,513　　 11.63
22．<8550> 栃木銀 　　　　　　　392　　　1,037　　　4.69
23．<4369> トリケミカル 　　　　390　　　1,199　　 30.00
24．<7974> 任天堂 　　　　　　　386　　　3,617　　　2.83
25．<8411> みずほＦＧ 　　　　　381　　　5,799　　　4.64
26．<3660> アイスタイル 　　　　374　　　4,585　　　7.05
27．<4063> 信越化 　　　　　　　362　　　3,837　　 14.34
28．<6146> ディスコ 　　　　　　357　　　1,631　　　3.64
29．<4005> 住友化 　　　　　　　351　　　9,238　　　7.57
30．<8136> サンリオ 　　　　　　342　　　5,141　　　4.75
31．<3655> ブレインＰ 　　　　　341　　　2,621　　 16.47
32．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 　　　　　329　　　4,145　　　3.09
33．<3103> ユニチカ 　　　　　　317　　　3,520　　　2.74
34．<7238> ブレーキ 　　　　　　313　　　2,619　　　5.67
35．<8035> 東エレク 　　　　　　293　　　4,624　　 20.79
36．<4112> 保土谷 　　　　　　　276　　　　424　　　7.31
37．<3861> 王子ＨＤ 　　　　　　276　　　2,642　　　7.55
38．<6310> 井関農 　　　　　　　271　　　1,068　　　5.10
39．<2212> 山パン 　　　　　　　270　　　　423　　　7.24
40．<5020> ＥＮＥＯＳ 　　　　　268　　　2,179　　　2.36
41．<5803> フジクラ 　　　　　　256　　　2,712　　　0.79
42．<262A> インターメス 　　　　235　　　　599　　130.30
43．<7453> 良品計画 　　　　　　233　　　5,818　　　2.99
44．<3939> カナミックＮ 　　　　230　　　　843　　　8.42
45．<3774> ＩＩＪ 　　　　　　　226　　　　426　　 23.41
46．<2492> インフォＭＴ 　　　　225　　　3,436　　 15.40
47．<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 　　　　224　　　　350　　 28.69
48．<3950> ザ・パック 　　　　　222　　　　261　　　0.31
49．<6525> コクサイエレ 　　　　221　　　2,239　　　4.32
50．<2930> 北の達人 　　　　　　219　　　1,871　　　1.08

