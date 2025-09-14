信用残ランキング【買い残増加】 ニデック、ＫＬａｂ、東電ＨＤ
●信用買い残増加ランキング【ベスト50】
※9月5日信用買い残の8月29日信用買い残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 買い残 信用倍率
１．<6594> ニデック 7,773 12,684 18.57
２．<3656> ＫＬａｂ 5,982 14,204 4.38
３．<9501> 東電ＨＤ 3,885 89,919 7.95
４．<2585> Ｌドリンク 3,295 3,553 0.82
５．<7011> 三菱重 3,163 25,448 5.43
６．<9434> ＳＢ 2,597 38,356 26.24
７．<5016> ＪＸ金属 1,526 12,265 14.23
８．<9424> 日本通信 1,493 9,929 24.25
９．<6501> 日立 1,396 10,303 12.20
10．<6526> ソシオネクス 1,264 7,632 5.94
11．<3382> セブン＆アイ 1,233 10,083 10.00
12．<5801> 古河電 1,085 3,651 4.48
13．<6723> ルネサス 908 4,549 4.24
14．<8316> 三井住友ＦＧ 845 12,580 13.68
15．<8306> 三菱ＵＦＪ 660 34,886 8.00
16．<5269> 日コン 647 1,002 1.62
17．<4385> メルカリ 516 4,590 16.06
18．<3635> コーテクＨＤ 512 795 0.47
19．<8308> りそなＨＤ 429 3,386 4.63
20．<3962> チェンジＨＤ 421 2,446 6.76
21．<8473> ＳＢＩ 395 4,513 11.63
22．<8550> 栃木銀 392 1,037 4.69
23．<4369> トリケミカル 390 1,199 30.00
24．<7974> 任天堂 386 3,617 2.83
25．<8411> みずほＦＧ 381 5,799 4.64
26．<3660> アイスタイル 374 4,585 7.05
27．<4063> 信越化 362 3,837 14.34
28．<6146> ディスコ 357 1,631 3.64
29．<4005> 住友化 351 9,238 7.57
30．<8136> サンリオ 342 5,141 4.75
31．<3655> ブレインＰ 341 2,621 16.47
32．<7003> 三井Ｅ＆Ｓ 329 4,145 3.09
33．<3103> ユニチカ 317 3,520 2.74
34．<7238> ブレーキ 313 2,619 5.67
35．<8035> 東エレク 293 4,624 20.79
36．<4112> 保土谷 276 424 7.31
37．<3861> 王子ＨＤ 276 2,642 7.55
38．<6310> 井関農 271 1,068 5.10
39．<2212> 山パン 270 423 7.24
40．<5020> ＥＮＥＯＳ 268 2,179 2.36
41．<5803> フジクラ 256 2,712 0.79
42．<262A> インターメス 235 599 130.30
43．<7453> 良品計画 233 5,818 2.99
44．<3939> カナミックＮ 230 843 8.42
45．<3774> ＩＩＪ 226 426 23.41
46．<2492> インフォＭＴ 225 3,436 15.40
47．<9090> ＡＺ丸和ＨＤ 224 350 28.69
48．<3950> ザ・パック 222 261 0.31
49．<6525> コクサイエレ 221 2,239 4.32
50．<2930> 北の達人 219 1,871 1.08
株探ニュース