　●信用売り残増加ランキング【ベスト50】

　　※9月5日信用売り残の8月29日信用売り残に対する増加ランキング。
　　（株式分割などがある場合は換算して算出）
　　　 ―― 東証プライム：1616銘柄 ――
　　　　　　　　　　　　　　　　　 (単位は千株)
　　　　　 銘柄名　　　　　　前週比　　 売り残　信用倍率
１．<2585> Ｌドリンク 　　　　4,204　　　4,344　　　0.82
２．<6740> Ｊディスプレ 　　　2,593　　 13,519　　　1.42
３．<9831> ヤマダＨＤ 　　　　2,492　　　3,932　　　0.42
４．<9501> 東電ＨＤ 　　　　　2,479　　 11,304　　　7.95
５．<3635> コーテクＨＤ 　　　1,628　　　1,676　　　0.47
６．<3950> ザ・パック 　　　　　835　　　　848　　　0.31
７．<3656> ＫＬａｂ 　　　　　　735　　　3,245　　　4.38
８．<285A> キオクシア 　　　　　689　　　3,731　　　1.05
９．<5016> ＪＸ金属 　　　　　　677　　　　861　　 14.23
10．<7269> スズキ 　　　　　　　625　　　　999　　　1.03
11．<4506> 住友ファーマ 　　　　610　　　2,008　　　3.15
12．<7261> マツダ 　　　　　　　559　　　3,619　　　1.15
13．<7272> ヤマハ発 　　　　　　538　　　　778　　　2.50
14．<3679> じげん 　　　　　　　526　　　1,326　　　0.43
15．<5269> 日コン 　　　　　　　522　　　　617　　　1.62
16．<3397> トリドール 　　　　　497　　　1,151　　　0.19
17．<7203> トヨタ 　　　　　　　492　　　3,364　　　3.61
18．<4661> ＯＬＣ 　　　　　　　445　　　2,276　　　1.17
19．<9048> 名鉄 　　　　　　　　432　　　　646　　　0.83
20．<6379> レイズネク 　　　　　357　　　　737　　　0.15
21．<8750> 第一生命ＨＤ 　　　　344　　　　844　　　3.96
22．<2933> 紀文食品 　　　　　　327　　　　710　　　0.15
23．<7537> 丸文 　　　　　　　　314　　　　716　　　0.21
24．<7616> コロワイド 　　　　　305　　　4,388　　　0.06
25．<9041> 近鉄ＧＨＤ 　　　　　294　　　　509　　　1.74
26．<7458> 第一興商 　　　　　　288　　　　530　　　0.42
27．<9405> 朝日放送ＨＤ 　　　　285　　　　492　　　0.38
28．<6525> コクサイエレ 　　　　269　　　　518　　　4.32
29．<2288> 丸大食 　　　　　　　266　　　　421　　　0.13
30．<9432> ＮＴＴ 　　　　　　　257　　　8,092　　 11.86
31．<9832> オートバクス 　　　　236　　　　422　　　0.13
32．<3992> ニーズウェル 　　　　233　　　1,032　　　1.25
33．<7201> 日産自 　　　　　　　233　　　7,912　　　4.36
34．<8282> ケーズＨＤ 　　　　　232　　　　388　　　0.12
35．<4658> 日本空調 　　　　　　228　　　　436　　　0.19
36．<9616> 共立メンテ 　　　　　216　　　　335　　　2.93
37．<9044> 南海電 　　　　　　　214　　　　334　　　0.43
38．<6330> 東洋エンジ 　　　　　212　　　1,589　　　2.10
39．<8153> モスフード 　　　　　209　　　　299　　　0.05
40．<6506> 安川電 　　　　　　　200　　　　576　　　3.95
41．<7715> 長野計器 　　　　　　196　　　　435　　　0.43
42．<2475> ＷＤＢ 　　　　　　　193　　　　321　　　0.06
43．<3153> 八洲電機 　　　　　　193　　　　688　　　0.11
44．<9010> 富士急 　　　　　　　187　　　　361　　　0.46
45．<3771> システムリサ 　　　　185　　　　323　　　0.25
46．<3088> マツキヨココ 　　　　181　　　　338　　　1.57
47．<2207> ｍｅｉｔｏ 　　　　　181　　　　427　　　0.10
48．<6762> ＴＤＫ 　　　　　　　180　　　1,048　　　2.03
49．<5401> 日本製鉄 　　　　　　177　　　　574　　　9.68
50．<4344> ソースネクス 　　　　174　　　1,776　　　3.37

株探ニュース