信用残ランキング【売り残増加】 Ｌドリンク、Ｊディスプレ、ヤマダＨＤ
●信用売り残増加ランキング【ベスト50】
※9月5日信用売り残の8月29日信用売り残に対する増加ランキング。
（株式分割などがある場合は換算して算出）
―― 東証プライム：1616銘柄 ――
(単位は千株)
銘柄名 前週比 売り残 信用倍率
１．<2585> Ｌドリンク 4,204 4,344 0.82
２．<6740> Ｊディスプレ 2,593 13,519 1.42
３．<9831> ヤマダＨＤ 2,492 3,932 0.42
４．<9501> 東電ＨＤ 2,479 11,304 7.95
５．<3635> コーテクＨＤ 1,628 1,676 0.47
６．<3950> ザ・パック 835 848 0.31
７．<3656> ＫＬａｂ 735 3,245 4.38
８．<285A> キオクシア 689 3,731 1.05
９．<5016> ＪＸ金属 677 861 14.23
10．<7269> スズキ 625 999 1.03
11．<4506> 住友ファーマ 610 2,008 3.15
12．<7261> マツダ 559 3,619 1.15
13．<7272> ヤマハ発 538 778 2.50
14．<3679> じげん 526 1,326 0.43
15．<5269> 日コン 522 617 1.62
16．<3397> トリドール 497 1,151 0.19
17．<7203> トヨタ 492 3,364 3.61
18．<4661> ＯＬＣ 445 2,276 1.17
19．<9048> 名鉄 432 646 0.83
20．<6379> レイズネク 357 737 0.15
21．<8750> 第一生命ＨＤ 344 844 3.96
22．<2933> 紀文食品 327 710 0.15
23．<7537> 丸文 314 716 0.21
24．<7616> コロワイド 305 4,388 0.06
25．<9041> 近鉄ＧＨＤ 294 509 1.74
26．<7458> 第一興商 288 530 0.42
27．<9405> 朝日放送ＨＤ 285 492 0.38
28．<6525> コクサイエレ 269 518 4.32
29．<2288> 丸大食 266 421 0.13
30．<9432> ＮＴＴ 257 8,092 11.86
31．<9832> オートバクス 236 422 0.13
32．<3992> ニーズウェル 233 1,032 1.25
33．<7201> 日産自 233 7,912 4.36
34．<8282> ケーズＨＤ 232 388 0.12
35．<4658> 日本空調 228 436 0.19
36．<9616> 共立メンテ 216 335 2.93
37．<9044> 南海電 214 334 0.43
38．<6330> 東洋エンジ 212 1,589 2.10
39．<8153> モスフード 209 299 0.05
40．<6506> 安川電 200 576 3.95
41．<7715> 長野計器 196 435 0.43
42．<2475> ＷＤＢ 193 321 0.06
43．<3153> 八洲電機 193 688 0.11
44．<9010> 富士急 187 361 0.46
45．<3771> システムリサ 185 323 0.25
46．<3088> マツキヨココ 181 338 1.57
47．<2207> ｍｅｉｔｏ 181 427 0.10
48．<6762> ＴＤＫ 180 1,048 2.03
49．<5401> 日本製鉄 177 574 9.68
50．<4344> ソースネクス 174 1,776 3.37
