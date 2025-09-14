◇ナ・リーグ ドジャース―ロッキーズ（2025年9月10日 ロサンゼルス）

右手甲の打撲で欠場が続いているドジャースのウィル・スミス捕手（30）が負傷者リスト（IL）入りする見通しになったとデーブ・ロバーツ監督（52）が13日（日本時間14日）に明かした。

試合前に取材に応じた指揮官は「1週間ほどで落ち着くと期待している。スキャンの結果はすべて陰性なので、少し休めば元通りになるだろうと感じている。無理に投げさせたり、メカニクスを崩すような状態にしたくなかった」と短期間での復帰になるとの見通しを示した。

今月3日のパイレーツ戦でファウルチップが右手甲に直撃。9日のロッキーズ戦で先発復帰したが、翌10日に「3番・捕手」で先発予定だったロッキーズ戦出場を試合開始直前で回避していた。指揮官は9日の試合に出場した影響を問われると「そうだと思う。だが翌日もプレーできる状態だった。X線が陰性であった時点で得ていた情報に基づいて決めたことで、打撲はよくあることだが、今回は少し長引いているだけだ」と説明した。

ドジャースは控え捕手のラッシングが右膝に自打球を当ててIL入り。レイズからトレード移籍したロートベットが持ち味を発揮しつつあるが、捕手陣が手薄になることは否めない。スミスの代役としてチャッキー・ロビンソンが再昇格する。IL入り中のラッシングは16日（同17日）から復帰可能となるが、回復具合にも注目が集まる。

ナ・リーグ西地区首位のドジャースは、2位のパドレスに2.5ゲーム差をつけて地区優勝マジック12。しかし、正捕手の緊急離脱は大きな痛手となりそうだ。