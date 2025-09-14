「変わらなすぎる」近影も話題！ 実写映画『NANA』公開から20年、実写版キャストの現在
矢沢あいの人気コミックを実写化した映画『NANA』が公開されて今年で20年。ここでは劇中の登場人物を演じた人気俳優たちをフィーチャー。演じた役柄や公開後の活躍について見てみよう！
【写真】中島美嘉の感涙投稿＆「変わらなすぎ」20年後の宮崎あおい
■中島美嘉
ミュージシャンとしての成功を求めて上京する大崎ナナを演じたのは、2001年に女優・歌手としてデビューした中島美嘉。本作ではNANA starring MIKA NAKASHIMA名義で主題歌も担当。作詞を原作者の矢沢、作曲をL’Arc〜en〜CielのHYDEが手がけたロックナンバー『GLAMOROUS SKY』は、自身初のオリコンシングルチャート1位を記録する大ヒットとなり、第47回日本レコード大賞では「特別賞」を受賞し、『第56回NHK紅白歌合戦』にも出場した。
本作が劇場公開された後も「LIFE」や「一番綺麗な私を」などのヒット曲を発表し、2010年代からは台湾や韓国をはじめとした国外でも楽曲がリリースされ各国で人気を得る。今年1月には韓国の音楽番組『韓日トップテンショー』に出演し、代表曲『雪の華』を披露。さらに9月には自身のインスタグラムで私物の『NANA』の台本を公開。「20周年おめでとう！NANA」とコメントし、ファンを喜ばせた。
■宮崎あおい
そんな中島と共に主演を務め、もう1人のNANAこと小松奈々（通称ハチ）を演じていたのは宮崎あおい。映画公開の翌年には、連続テレビ小説『純情きらり』（NHK総合）でヒロインを演じると、2008年には大河ドラマ『篤姫』（NHK総合）で主演を務めた。ちなみに2006年公開の『NANA2』には出演せず、代わって市川由衣が小松奈々役を演じた。
宮崎はその後、2017年には『陰日向に咲く』、『天地明察』で共演した岡田准一と結婚。翌年の10月には第1子男児を出産し、現在は4児の母となった。今年8月に出演したイベントでは、かねてからファンだったというお笑いコンビ「ジョイマン」と共演。その模様が多数のメディアで報道されると、ネット上には39歳になった宮崎の姿に「今もずーっと可愛すぎる」「ホント変わらない」「え、宮崎あおいさんって不老不死？？？ 美しすぎん？？？」などの声が相次いだ。10月からは大泉洋が主演を務めるドラマ『ちょっとだけエスパー』（テレビ朝日系）で13年ぶりに民放ドラマにカムバック。さらに来年は大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合）にお市役で出演する。
※宮崎あおいの「崎」の字は正確には「たつさき」
