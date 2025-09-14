◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日午前１０時５分開始予定）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。

ドジャースのスタメンには、前日１２日（同１３日）に右手首付近に死球を受けて途中交代していたマンシーは「４番・三塁」で名を連ねたが、右手を痛めていた正捕手のスミスは３試合連続で外れた。試合前にロバーツ監督はスミスが負傷者リスト（ＩＬ）に入ることを発表した。

ドジャースは、２番手捕手のラッシングも右膝に自打球を当てた影響でＩＬ入り中。シーズン終盤に捕手２人を欠く厳しい布陣となった。ドジャースは今季、ここまでスミスが９７試合、ラッシングが３３試合に捕手で先発出場。その他の試合ではすでに退団したバーンズが１２試合、この日先発マスクをかぶるロートベットが５試合に先発。パドレスに２・５ゲーム差に迫られているが、スミスもラッシングも復帰はそう遠くはないと見られ、辛抱の戦いが数試合は続くことになりそうだ。