東京ラーメンの礎を築いた荻窪中華そば　認められた弟子は4人だけ、「春木屋理論」をなぜ多くのラーメン店が掲げるのか　「ラー博」伝説（34）

10年越しで実現した春木屋のラー博出店

「春木屋荻窪本店」……そのあまりにも有名な店は、東京・荻窪の地で確固たる地位を築き上げ、今なお影響を与え続ける “荻窪中華そば”の開祖です。1949年創業。東京ラーメンの礎となった伝説の店です。もともと「春木屋」は“外の血”を入れない方針で運営されていました。ひとことで言うと、“弟子をとらない”ということです。が、創業者（初代）が引退するのを機に、初めてお弟子さんをとることとなりました。手塚英幸さんです。70余年の歴史のなかで認められたのは4人だけ。その一番弟子が1994年に福島県郡山市で開業し、二番弟子、三番弟子も集結したのが「春木屋郡山分店」です。

実はラー博では、1994年のオープン段階から、「春木屋」に出店のお声がけをしてきました。幾度となく本店を訪れ交渉していたのですが、「独立した一番弟子が手伝うのであれば……」という申し出があり、2004年1月に「春木屋」として、ラー博への出店が実現しました。“一番弟子”とは「春木屋郡山分店」の店主・手塚英幸さんのことです。

【「春木屋郡山分店」過去のラー博出店期間】

・ラー博初出店：2004年1月15日〜2011年3月13日

※2004〜2011年は「春木屋」として出店

・「あの銘店をもう一度」出店：2024年1月11日〜2024年1月31日

ラー博がオープンする前から出店交渉をしていた荻窪の「春木屋」。2024年の「あの銘店をもう一度」では「春木屋郡山分店」として出店

1949年創業、荻窪「春木屋」の歴史

「春木屋郡山分店」のことを説明するためには、「春木屋荻窪本店」の歴史にふれる必要があります。「春木屋」創業者の今村五男さんは、1915年に長野県下伊那郡の川路という町で生まれました。戦前の話ですが、すでに東京の荻窪で「中国レストラン春木家」（2004年閉店）を経営していた兄（今村国治さん）を頼って上京します。ちなみに現在も運営している「春木家荻窪本店」も創業者・五男さんのご縁が続いています。

荻窪「春木屋」創業者の今村五男さん（故人）は1915年生まれ。長野県下伊那郡出身

終戦後の五男さんは、そば店をやろうと思ったようですが、設備投資のことや、当時、そば粉が手に入りづらかった事情もあり、1949年、現在の本店の場所に屋台を構えます。鍋釜さえあれば、ラーメン店はできるからということでした。その後、1954年には土地を購入、家屋を建て店舗を構えました。

時代とともに少しずつ味を変える「春木屋理論」

「春木屋」のお客さまのなかには、50年以上通い続けている常連さんや、親、子、孫と三代にわたってのファンがたくさんいるといいます。なぜ、そこまで支持されるのか。

東京・荻窪の「春木屋」は屋台から始まり、1954年に店を構えた

「最近あそこのお店、味、落ちたよな」「昔はおいしかったのにな……」こんな言葉をよく耳にすることがあります。しかし果たしてそれは本当に味が落ちたのでしょうか？この問いこそが「春木屋」が現在に至っても繁盛している理由なのです。先代・五男さんによると、「食糧事情がよくなるにつれ、お客さまの舌もおのずと肥えていくものです。同じ味を出し続けていれば、“味が落ちた”と言われるのは当然です。だからこそ、常日頃から味の研究を重ね、時代の変化とともに、ベースとなる味は変えずにお客さまにわからないように、少しずつ味を変えてきました。これを続けることによって、初めて、“いつも変わらなく、おいしいね”と言われるのです」

この言葉は誰が言ったのかはわかりませんが、「春木屋理論」として伝えれられ、多くのラーメン店がラーメン作りの理念に掲げています。過食も夜更かしもせず、朝食の前に口を清めて一杯のラーメンを食し、味の変化を見極めていたという“伝説の職人”らしいエピソードです。

独立までには修業7〜10年という弟子制度

先代の五男さんが引退する1988年、「春木屋」に新たな時代が訪れました。翌年に卒業を迎えようとする高校生が父親とともに、春木屋を訪れたのです。その高校生こそが手塚英幸さん。18歳の冬、何気なく買った本に載っていた先代の言葉や思いは、手塚さんが志していた“職人のあり方”だったのです。当時の「春木屋」は弟子をとる制度がなかったのですが、手塚さんの情熱に押され、初めて外の人間を受け入れました。当時、採用に踏み切った今村正子さんが言うには、「もしあのとき、彼を受け入れなかったら、現在の春木屋はなかったかもしれません……」とのこと。

そしてその数カ月後、もうひとり、ラーメン職人を志す若き青年が訪れたのです。彼の名は高橋充さん。手塚さん同様に、小さい頃から職人の世界で活躍する夢を抱いていました。さらに、その翌年には、兄・手塚英幸さんの影響を受けた弟・手塚雅典さんも弟子入りをし、同じ志を持つ若き3人が“三羽ガラス”と呼ばれ、「春木屋」の新たな時代を築き上げていくのです。

「春木屋」70年の歴史のなかで弟子はわずか4人。そのうちの3人が郡山に結集。写真左から、手塚雅典さん、店主の手塚英幸さん、高橋充さん

その頃の「春木屋」の修業期間は7〜10年。弟子の独立に際し「修了式」を行い、家紋が入った紋付袴と包丁が贈呈され、「春木屋」の暖簾を使っての独立が許されたのだそうです。

「春木屋」では弟子の独立の際、修了式を行った。「春木屋郡山分店」店主の手塚英幸さんの修了式

春木屋ならではの煮干し風味と、手もみ麺

「春木屋郡山分店」の麺作りは、早朝6時から始まります。使用される麺は創業以来の自家製麺。圧巻なのは、麺の手もみ作業。強くもむと麺肌がざらざらになってしまい、手もみをしないとプリプリとした食感が味わえないという微妙な仕事で、この熟練の技は先代からの伝承です。

麺作りは早朝6時から。創業以来の自家製麺で一つ一つを手もみし、プリプリの食感を出す

一番弟子が常駐したラー博30年企画

スープの特徴はなんといっても煮干しの風味です。もともと先代の実家が日本そば店を営んでいたことから、煮干しが採用されたようです。風味は強いのですが、スープを飲んでみると、それほど前面に出ておらず、いろいろな旨みが口の中で融合します。中華そばのタレは“かえし”と呼び、創業以来注ぎ足したタレは、ときの経過とともに深みを増しています。

「春木屋郡山分店」で出している中華そば。荻窪「春木屋」のとは海苔の位置が違う

ラー博がオープンする前に、「春木屋荻窪本店」にお邪魔したとき、ちょうど一番弟子の手塚英幸さんが修業を終了し、これから「春木屋郡山分店」として独立するタイミングでした。名刺交換しましたが、なんともすがすがしい好青年で、その後も年賀状のやり取りをしていました。「春木屋郡山分店」の開業はラー博と同じ1994年で、縁を感じます。2024年1月11日からは、新横浜ラーメン博物館30周年企画「あの銘店をもう一度」に3週間出店いただきました。期間中、手塚さんが新横浜に常駐していただけたのも大変うれしいことでした。

■春木屋郡山分店

［住所］福島県郡山市桑野2-16-13

「春木屋郡山分店」は1994年の開業

