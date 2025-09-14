日本最大級のサイクリングリゾート、茨城県・プレイアトレ土浦で自転車×キャンプイベント開催
アトレが運営するプレイアトレ土浦は、10月に茨城で2つの大型イベントを開催する。
「BIKE&CAMP」過去イベントの様子
1つ目の「AROUND THE KASUMIGAURA supported by BIKE&CAMP」は、10月11日〜12日にりんりんポート土浦で開催。「霞ヶ浦を旅する」をコンセプトにした自転車とキャンプを組み合わせたイベントで、つくば霞ヶ浦りんりんロードを実際に走ることに重点を置いた体験を提供する。会場では30社による展示会、試走会、トークショー、ワークショップ、地元飲食店の出店も予定している。
2つ目の「TSUCHIURA Cheers Festival 2025」は、10月25日〜26日に開催。今年で4回目となる茨城のクラフトビールと地元グルメの祭典で、県内のさまざまなクラフトビールメーカーや、土浦駅周辺の飲食店が集結する。お酒が飲めない人や家族連れも楽しめるよう、地域出身のアーティストや学校によるパフォーマンスステージも実施する。
TSUCHIURA Cheers Festival
「BIKE&CAMP」過去イベントの様子
1つ目の「AROUND THE KASUMIGAURA supported by BIKE&CAMP」は、10月11日〜12日にりんりんポート土浦で開催。「霞ヶ浦を旅する」をコンセプトにした自転車とキャンプを組み合わせたイベントで、つくば霞ヶ浦りんりんロードを実際に走ることに重点を置いた体験を提供する。会場では30社による展示会、試走会、トークショー、ワークショップ、地元飲食店の出店も予定している。
TSUCHIURA Cheers Festival