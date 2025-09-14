AKB48田口愛佳（21）が、14日までにインスタグラムを更新。実兄がお笑い芸人であることを明かした。

田口はストーリーズで、ピン芸人のたぐちたかすみ（27）が出演するYouTube番組のキャプチャととともに「実はお兄ちゃん芸人してます」と明かした。

たぐちが出演したのは、所属事務所「ライジング・アップ」の公式チャンネルの番組。「趣味の話」をする中で、共演者から「妹がAKB48」と突っ込まれたたぐちは認めつつ「兄妹ってどこか鼻の感じ似てるなとか、目の感じ似てるとかあるじゃないですか。でも本当に何も似てない！」と自虐した。これまで、隠すつもりもなかったというが、家族が出演する企画にも呼ばれなかったといい「顔が異常に似てないだけ」とさらに笑った。田口もストーリーズで「まじで顔似てないんですけど、、、笑」とつづった。

田口は16年にAKB48の16期生としてデビュー。22年4月〜23年10月までチームKのキャプテンを務め、シングル選抜も3度。今月25日にはファースト写真集「好きと言えたら」を発売する。

たぐちは、所属事務所の公式サイトによると、「ギャグち」を合言葉にひたすら元気とギャグをお届けするピン芸人という。