「お前ら、ちょっと来い」と裏に連れていかれ…高橋由伸、学生時代に経験した“ぼったくり被害”
元プロ野球選手の高橋由伸氏が、YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん(高ははしごだか)』で8月30日に公開された動画に出演。学生時代に経験した“ぼったくり被害”を振り返った。
高橋由伸氏
○学生時代に経験した“ぼったくり被害”
高橋尚成氏の「(飲み会などで)修羅場って今までにあります?」という質問から、由伸氏が若手時代に経験したぼったくり被害の話題に。さらに、由伸氏は「俺は学生の時もあったよ。(怖い人が)出てきた。連れていかれたもん」と明かし、「(当時は)大学生で、1時間◯◯円みたいなのあるじゃん? ちょうど1時間くらいだからいいねって連れていかれたら、明らかにメニューがおかしいんだよね。ポッキーが3,000円とか」と回想。
続けて、由伸氏は「おかしいってなって、『僕らは1時間◯◯円の飲み放題で入ったから、そういうの頼まないし、お酒だけ飲めればいいんです』って言ったら、『いや。うち、そういう店じゃないから』って言われて。大学生5、6人で行ってたんだけど、『お前ら、ちょっと来い』って、裏に連れていかれて、『有り金全部出せ』って言われて」と振り返る。
これに尚成氏が「えっ、全部出して!?」と驚くと、由伸氏は「怖いから、出すしかないじゃん」と答えながら、「で、『可哀想だから電車賃だけ残してやるよ』って(笑)」と締めくくって、笑いを誘っていた。
【編集部MEMO】
巨人やメジャーリーグで活躍した高橋尚成氏。YouTubeチャンネル『高橋尚成のHISAちゃん』では、宮本慎也氏や谷繁元信氏、上原浩治氏をはじめとする球界のレジェンドとの対談動画が人気を博しているほか、古田敦也氏の公認弟子でもあるギャル系野球女子めいちゅんとのコラボ動画「【検証】高橋尚成の全力スクリューでめいちゅんビタ止め阻止できるのか!? 硬球での本気投球解禁でガチンコ対決! これがメジャーの強打者を翻弄した魔球だ!【衝撃】」の再生回数が99万回を超えるなど、注目を集めている。
