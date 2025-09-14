¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ö150²¯±ß¤ÇÆÈÀêÇÛ¿®¡×·èÄê¤ËÎóÅç·ã¿Ì¡ª¡¡¸«ÄÌ¤·¤¬¡íÂç´Å¡í¤À¤Ã¤¿ÆÉÇä¿·Ê¹¡¢ÂÇ¤Ä¼ê¤Ê¤·¤ÎÌ±Êü¥Æ¥ì¥Ó......WBC¡ÖÃÏ¾åÇÈ¾ÃÌÇ¡×¤ÏÉ¬Á³¤À¤Ã¤¿!!
¸Î¾ã¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂçÃ«¤ÏÂè6²óÂç²ñ¤Ë¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¸«¹þ¤ß
²¦ Äç¼£ÂåÉ½´ÆÆÄ¤¬¼«¤é¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¸ýÀâ¤¡¢½éÂå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿2006Ç¯¤ÎÂè1²óÂç²ñ¤«¤é¡¢ÂçÃ«vs¥È¥é¥¦¥È¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤¿23Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Þ¤Ç¡¢WBC¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ"¹ñÌ±Åª¹Ô»ö"¤Ç¤¢¤êÂ³¤±¤¿¡£¤½¤ÎÂç²ñ¤ÎÊüÁ÷¸¢¤ò¡¢¤Ä¤¤¤ËÃÏ¾åÇÈ¥Æ¥ì¥Ó¤¬ÁÓ¼º¡£¿åÌÌ²¼¤Ç²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©
¡Ú²èÁü¡ÛMLB Japan¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü
¢£ÆÉÇäÂ¦¤Ë¤â¸À¤¤Ê¬¤Ï¤¢¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦......
¡Ú¡ÊWBC¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ë¡ËWBCI¤¬Åö¼Ò¤òÄÌ¤µ¤º¤ËÄ¾ÀÜ¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¡¢¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¡ËÅìµþ¥×¡¼¥ë¤ò´Þ¤àÁ´»î¹ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜ¹ñÆâ¤Ç¤ÎÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¸¢¤òÉÕÍ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡Û
ÊÆÆ°²èÇÛ¿®Âç¼ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢ÍèÇ¯3·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÂè6²óWBC¤ÎÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀêÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤¬È¯É½¤·¤¿¥³¥á¥ó¥È¤À¡£
Ìîµå¤Î¹ñºÝÂç²ñ¼èºà·Ð¸³¤¬ËÉÙ¤ÊË¿¿·Ê¹¼Ò¤Î±¿Æ°Éôµ¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖÁêÅöÆ¬¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£ÆÉÇä¤Ï¡ØMLB¡Ê¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°µ¡¹½¡Ë¤ËÎ¢ÀÚ¤é¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
150²¯±ß¤È¤¤¤ï¤ì¤ëµð³Û·ÀÌó¡¢¤½¤·¤Æ¡ÖÃÏ¾åÇÈÃæ·Ñ¤Ê¤·¡×¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤Ï¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ë¤âÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¾õ¶·¤òÀ°Íý¤·¤Æ¤ª¤³¤¦¡£Âè6²óWBC¤Ï¡¢½à¡¹·è¾¡¤Þ¤Ç¤ò4ÅÔ»Ô¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë³Æ¥×¡¼¥ë¤Ç¾Ã²½¤·¡¢½à·è¾¡¡¦·è¾¡¤ÏÊÆ¥Þ¥¤¥¢¥ß¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÆÉÇä¤ÏÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢±¿±Ä¡¦¶½¹Ô¤Î¸¢Íø¼Ô¡£¤½¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÃæ·Ñ¶ÉÁªÄê¤Î¸¢Íø¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤½¤Î¤¿¤á¡¢ÆÃÄê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤éÂç²ñÁ´ÂÎ¤Î¼çºÅ¼Ô¤Ç¤¢¤ëMLBÂ¦¤ËÂÐ¤·¤ÆÊüÁ÷¸¢¤Ë´Ø¤¹¤ëÂÇ¿Ç¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢Áë¸ý¤È¤·¤ÆÆÉÇä¤Ë²ó¤¹¤Î¤¬¶Ú¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¾ðÊóÄó¶¡¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤·¤«¤ë¤Ù¤¡½ÆÉÇä¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£
¤È¤³¤í¤¬º£²ó¤Ï¡¢¤¤¤ï¤Ðà¾å°Ì¸¢¼Ôá¤Ç¤¢¤ëMLB¤È¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¡¢Æ¬±Û¤·¤ËÆÈÀê·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×
¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤è¤ëÆÈÀêÇÛ¿®¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿8·î26Æü¡¢MLB Japan¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬Åê¹Æ¤·¤¿²èÁü¡£NHK¤âÂ®Êó¤È¤·¤ÆÊó¤¸¤¿
ÆüËÜ¤ÏWBC¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿Åö½é¤«¤é¡¢¥¤¥Á¥í¡¼¤ò¤Ï¤¸¤á¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤âÀºÎÏÅª¤Ë¾·æÛ¤·¡¢Âç²ñ¤Î²ÁÃÍ¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¿¡£Á°²ó¤Î23Ç¯Âç²ñ¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢ÆüËÜÀï7»î¹ç¤Î»ëÄ°Î¨¤¬¤¤¤º¤ì¤â40¡óÄ¶¡£¤Þ¤µ¤Ëà¹ñÌ±Åª¹Ô»öá¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢ÆÉÇä¤ÈMLB¤È¤Î¸ò¾Ä¤ÏÂÚ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²áµî¤Î¹×¸¥¤È¼ÂÀÓ¤«¤é¡¢ºÇ¸å¤Ë¤Ï¤Ê¤ó¤È¤«¤Ê¤ë¤ÈÆÉÇäÂ¦¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤½¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÏàÂç´Åá¤À¤Ã¤¿¡£MLBÂ¦¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤È¤·¤Æ¤Î³ÈÂç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
Ë¿Ì±Êü¶É¤Î¥¹¥Ý¡¼¥ÄÉôÌç¤Ç¹ñºÝÂç²ñ¤ÎÃæ·Ñ¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤³¤¦ÏÃ¤¹¡£
¡ÖMLB¤È¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤¬¸ò¾Ä¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ï¡¢µîÇ¯¤«¤éÎ®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åìµþ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿MLB³«ËëÀï¶½¹Ô¤¬ÂçÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤ÎWBCÃæ·Ñ¤Ë¤â¤µ¤é¤Ê¤ëà¤¦¤Þ¤ßá¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢MLB¤¬ËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢19Ç¯¤ÎÂè4²óÂç²ñ¤ÎÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤Ï10²¯±ß¡¢23Ç¯¤ÎÂè5²óÂç²ñ¤Ï30²¯±ßÄøÅÙ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö23Ç¯¤Ï30²¯±ß¤ò¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤ÈTBS¤¬ÀÞÈ¾¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ÎÌ±Êü¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¤³¤ì¤¬Àº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¼ý±×¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡Ø¤Ê¤ó¤È¤«¹õ»ú¤Ç½ª¤ï¤ì¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¼Â¾ð¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î150²¯±ß¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¥ì¥Ù¥ë¤Î¶â³Û¤Ç¡¢ÀµÄ¾¡¢¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Þ¤»¤ó¤è¡×
¢£¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤È¸ò¾Ä¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤«¡©
Ë½Æ¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÂçÃ«æÆÊ¿¤È¤¤¤¦Âç¥¹¥¿¡¼¤ÎÂ¸ºß¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¹ñºÝÅª¤Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊüÁ÷¸¢¤Î¹âÆ¤ÏÌîµå¤Ë¸Â¤Ã¤¿ÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡ÖÂç·¿¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤ÎÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÆüËÜ¤ÎÌ±Êü¶É¤Ë¤È¤Ã¤Æà¼ê¤¬ÆÏ¤«¤Ê¤¤¤â¤Îá¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ÎWÇÕ¤·¤«¤ê¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Î°æ¾å¾°ÌïÀï¤·¤«¤ê¡£
¥´¥ë¥Õ¤ÎÁ´±Ñ¥ª¡¼¥×¥ó¤â¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤¬Å±Âà¤·¤ÆU¡ÝNEXT¤¬Ãæ·Ñ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢À¤³¦Âîµå¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤â¡¢U¡ÝNEXT¤ËÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î»î¹ç¤òàÀÚ¤êÇä¤êá¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤Ê¤ó¤È¤«ÏÅ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¸½¾õ¡¢NHK¤ÈÌ±Êü³Æ¼Ò¤¬»ñ¶â¤òµò½Ð¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥³¥ó¥½¡¼¥·¥¢¥à¡×¤È¤¤¤¦ÁÈ¿¥¤¬ÊüÁ÷¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¶¥µ»¼ïÌÜ¤ò³Æ¶É¤ËÇÛÊ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£NHK¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤ËÅö¤¿¤ë70²¯±ßÄøÅÙ¤òÉéÃ´¤·¡¢»Ä¤ê¤òÌ±Êü³Æ¼Ò¤ÇÉéÃ´¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ºÂÁÈ¤ß¤À¡£
¤½¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÊÂ¤ß¤ËÊüÁ÷¸¢ÎÁ¤¬¹âÆ¤·¤¿º£²ó¤ÎWBC¡£¤â¤Á¤í¤ó¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ê¸½ºß¤Ï¡Ö¹¹ð¤Ä¤¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¥×¥é¥ó¡×¤Ç·î³Û890±ß¡Ë¤Ë²ÃÆþ¤¹¤ì¤ÐÌäÂê¤Ê¤¯¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ê¤·¡×¤Î±Æ¶Á¤ò´í×ü¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤ë¡£Á°½Ð¤ÎË¿»æ±¿Æ°Éôµ¼Ô¤¬¸À¤¦¡£
¡Ö»ëÄ°µ¡´ï¤ä»þ´Ö¤ÎÁªÂò»è¤¬¹¤¬¤ëÍÎÁÇÛ¿®¤Ï³Î¤«¤ËÊØÍø¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤ª¶â¤òÊ§¤Ã¤Æ¤Þ¤Ç¸«¤è¤¦¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼ÔÁØ¤Ï¡¢¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤â½¾Íè¤è¤ê¤âà¥Þ¥Ë¥¢´ó¤êá¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£Âç²ñÃæ¤â¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ð¡¼¤Ê¤É¤Ç¤ÏÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç¶É½êÅª¤Ë¤Ê¤ë¡£Ï·¼ãÃË½÷¤¬¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»î¹çÆâÍÆ¤ò¶¦Í¤·¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊÉ¤ò±Û¤¨¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤ë·Á¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÌîµå³¦¤Ë¤È¤Ã¤ÆÉÝ¤¤ÌÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Ê¤ª¡¢ÆÉÇä¿·Ê¹¼Ò¤«¤é¤Ï¡Úº£¸å¤âÅìµþ¥×¡¼¥ë¤Î¼çºÅ¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¡¹¤ËËÜÂç²ñ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦°ú¤Â³¤ÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡Û¡¢NPB¡ÊÆüËÜ¥×¥íÌîµåµ¡¹½¡ËÂ¦¤«¤é¤â¡Ú¤Ç¤¤ë¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£°ìÈÖ¤¤¤¤¤Î¤ÏÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ê¤é¤Ð¥Í¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁÇÛ¿®¡Û¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜÀï¤À¤±¤Ç¤âàÀÚ¤êÇä¤êá¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¸ò¾Ä¤¹¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡¢¤È¤¤¤¦°Õ»×É½¼¨¤Ë¤â¼õ¤±¼è¤ì¤ë¤¬......¡£
Á°½Ð¤ÎÌ±Êü¥¡¼¶É¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÏàÁ´»î¹çÆÈÀêÃæ·Ñá¤ò¤¦¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎàÆÈÀêá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¶Ë¤á¤ÆÁÊµáÎÏ¤Î¤¢¤ë¥ï¡¼¥É¡£¤Þ¤·¤ÆÂçÃ«¤¬¤¤¤ëÆüËÜÀï¤Ï¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¤¹¡£¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë±þ¤¸¤ë¤È¤Ï»×¤¨¤Þ¤»¤ó¡×
¤³¤ì¤Þ¤Ç¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î²ñ°÷¿ô¤¬Ìó1000Ëü¿Í¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¿·µ¬²ÃÆþ¤¬Æ¬ÂÇ¤Á¤È¤Î»ØÅ¦¤â¤¢¤ë¡£¤½¤³¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ö¡¼¥¹¥Èºö¤È¤·¤Æ¡¢WBC¤ÎÆÈÀêÇÛ¿®¤Ë150²¯±ß¤ÎÅê»ñ²ÁÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤À¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡Ø¥Ë¥å¡¼¥¹±ÇÁü¤ÏÄó¶¡¤¹¤ë¡Ù¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÃæ·Ñ¤Ï¤µ¤»¤Ê¤¤¡¢¤Ç¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¡¢¤È¡£Í×¤ÏÀëÅÁ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¡¢¤ª¤½¤é¤¯Âç²ñÄ¾Á°¤Ë¤Ï²ÃÆþ¼Ô¤¬µÞÁý¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£·ë¶É¡¢¤ï¤ì¤ï¤ìÆüËÜ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âWBC´ØÏ¢¤ÎÏÃÂê¤Ï¥¥é¡¼¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Ç¡¢Âç²ñÁ°¤«¤éÂç¤¤¤Ë¼è¤ê¾å¤²¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é......¡×
¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î¸ò¾Ä¤Ç¤ÏË¾¤ßÇö¡£¤â¤¦ÂçÃ«¤µ¤ó¤Ë¡ÖÃÏ¾åÇÈ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤¯¤é¤¤¤·¤«¼ê¤Ï¤Ê¤¤......¡©
¼èºà¡¦Ê¸¡¿ÌÚÂ¼¸ø°ì¡¡¼Ì¿¿¡¿»þ»öÄÌ¿®¼Ò