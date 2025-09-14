「広島５−０中日」（１３日、マツダスタジアム）

広島先発の常広羽也斗投手が６回４安打無失点の好投で今季２勝目をマーク。チームの逆転ＣＳ進出に望みをつなぐ力投に、デイリスポーツ評論家の安仁屋宗八氏は課題克服に触れつつ「次は完投を」とエールを送った。

◇ ◇

常広は立ち上がりから低めにボールを集めて打たせる投球ができていた。ストレートも丁寧にコーナーを突いて投げられていたし、走者を背負っても慌てなかった。これまではカウントを悪くして四球絡みで失点することが多かったが、きょうは２四球。早めに追い込んで勝負できていた。

課題の立ち上がりがスムーズだったのは、試合前にブルペンで多めに球数を投げてからマウンドに上がったからじゃないかな。このような投球ができれば、もっと勝ち星は伸びていく。きょうは６回で交代となったが、次は完投を目指して頑張ってほしい。

打線も先制、中押し、ダメ押しと理想的な形で得点した。中村奨、ファビアン、小園の上位３人が絶好調なので得点力が増している。去年は９月に大失速。今年も嫌な感じがあったけど、この３連勝で勢いに乗っていけるだろう。投打の歯車もかみ合ってきた。

ＣＳ争いも、まだ３位のＤｅＮＡとは直接対決が２試合残っているのでチャンスはある。最後まで諦めず、ラストスパートで勝ち星を積み重ねていってほしい。