¡ÖµåÂ®¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¹Åç¡¦¾ï¹¡¡¡ÈÂç¿Í¤ÎÅêµå¡É¤Ç¹¥Åê£¶²óÌµ¼ºÅÀ¡Ö¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¡×¡¡½éµ¾ÂÇ¤â·è¤á¤¿
¡¡¡Ö¹Åç£µ¡Ý£°ÃæÆü¡×¡Ê£±£³Æü¡¢¥Þ¥Ä¥À¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡¡¥°¥é¥Ö¤ò·Ú¤¯¤¿¤¿¤¤Ê¤¬¤é¡¢·Ú²÷¤ÊÂ¼è¤ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤¿¡£ËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ê¤¯¤È¤â¹©É×¤·¤Ê¤¬¤é»î¹ç¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£¹Åç¡¦¾ï¹±©ÌéÅÍÅê¼ê¤¬¡ÈÂç¿Í¤ÎÅêµå¡É¤Ç£¶²ó£´°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¤Î¹¥Åê¡£¡Ö£¶²ó¤òÅê¤²¤é¤ì¤Ê¤¤»î¹ç¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤ÏÅê¤²ÀÚ¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¯¡¼¥ë¤Ë¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤é¼«Ëý¤Î¹äÂ®µå¤Ï±Æ¤òÀø¤á¤¿¡£Ä¾µå¤ÎµåÂ®¤Ï¾ï»þ£±£´£°¥¥íÂæÁ°È¾¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈµåÂ®¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤êÅê¤²¤¿¤éÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤êÄã¤á¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÆ¬¤ÎÃæ¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡»°²ó¤Þ¤Ç¤Ï¥Æ¥ó¥Ý¤è¤¯£±°ÂÂÇÅêµå¡£»Í²ó°Ê¹ß¤ÏÁö¼Ô¤òÇØÉé¤¦¤âÍ×½ê¤òÄù¤á¤ë¡£Ï»²ó£²»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤¬¡¢Ê¡±Ê¤òÆó¥´¥í¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡££±Ã¥»°¿¶¤Ï¥×¥íÆþ¤ê¸å¡¢£¶ÅÐÈÄÌÜ¤ÇºÇ¾¯¤â¡Ö¤½¤ó¤Ê¤Ë¾Ç¤é¤Ê¤¯¤Æ¤â¾¡Éé¤Ç¤¤ë¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÂÇÀÊ¤Ç¤â¿Ê²½¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¡£»°²óÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç¹â¶¶¹¨¤ÎÄ¾µå¤òÅêÁ°¤ËÅ¾¤¬¤·¡¢¥×¥í½éµ¾ÂÇ¤òµÏ¿¡£Á°²ó£¶Æü¡¦ºå¿ÀÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¤Ï£²ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¥Ð¥ó¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¤º¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿±¦ÏÓ¡£¡ÖÎý½¬¤Ç¤â¥Ð¥ó¥ÈÎý½¬¤ÎÊý¤¬Ä¹¤¤¤°¤é¤¤¤·¤¿¤Î¤Ç¡£·è¤Þ¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¶»¤ò¤Ê¤Ç²¼¤í¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨£²¾¡ÌÜ¤ò¼ê¤Ë¤·¡¢¥Á¡¼¥à¤Ï£³Ï¢¾¡¡£µÕÅ¾¤Ç¤Î£Ã£Ó¿Ê½Ð¤Ø¡¢°ìÀïÉ¬¾¡¤ÇÆÍ¤¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê½é²ó¤«¤éÈô¤Ð¤·¤Æ¤È¤¤¤¦¤Î¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¡×¤È¼¡²óÅÐÈÄ¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¾ï¹¡£ºÇ½ªÈ×¤Ç¥í¡¼¥Æ¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿¼ã¸ñ¤¬Àª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤ë¡£