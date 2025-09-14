脚本家の三谷幸喜氏（64）が13日、総合司会を務めるTBS系「情報7daysニュースキャスター」（土曜午後10時）に生出演。同局系で中継している「世界陸上」大会スペシャルアンバサダーを務める織田裕二（57）の存在感を称賛した。

番組冒頭、初日最後の混合1600メートルのリレー決勝が終わった直後の国立競技場からの生中継映像とともに、主な記録などを伝えた。その中で三谷氏は

「やっぱり、織田さんがいるといいですよね。何か、力がみなぎりますよね」と、織田の存在感に言及。TBS安住紳一郎アナウンサーは「そうですよね」と応じると「初日からいろいろ、織田さんも盛り上がって、ブルーインパルスの展示飛行が中止になったんですけど、織田さんが熱い気持ちで『いや、明日は必ず飛びますね』なんて言って、正式に訂正が入ってました」とツッコミを入れた。三谷氏は「あははは」と爆笑すると、安住アナも「ふふふ」と笑いながら「今日、お昼に予定されていたブルーインパルスの展示飛行は残念ながら中止になったということですね」とあらためて確認した。

そのまま番組は進行したが、最後の締めのコメントの場面で、三谷氏はとぼけた表情で「それで…ブルーインパルスは飛ぶの？」と、織田の発言がツボに入った様子で切り出した。安住アナが笑いをこらえながら「飛ばないんですよ」と返すと、三谷氏は「飛ばないんですか。飛ばないのね」と納得するように繰り返した。安住アナに「それで今日もめたんですから」と笑いながらたしなめられると、三谷氏は「すいません。蒸し返す必要はなかったですね」と、苦笑しながら謝罪した。

13日の世界陸上の中継では、昼過ぎに、江藤愛アナが悪天候によるブルーインパルスの飛行中止を伝えた。会場の織田は残念がりながらも、「僕は明日、飛んでくれると信じてます！」とテンションを上げてコメント。江藤アナが「そんな予定はあるんですか？」と驚いたが、織田は「いや…飛びます。ブルーインパルスですから」と繰り返した。その後、江藤アナは番組内で、「防衛省によりますと、明日飛行する予定はありません。訂正しておわびします」と正式に伝えた。